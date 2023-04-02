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龍捲風夜襲南部、中西部7州 至少21死

記者胡玉立／綜合報導
數十起龍捲風3月31日晚至4月1日肆虐南部和中西部至少七州，造成至少21人死亡。圖為龍捲風過後，阿肯色州小岩城滿目瘡痍。(路透)
數十起龍捲風3月31日晚至4月1日肆虐南部和中西部至少七州，造成至少21人死亡。圖為龍捲風過後，阿肯色州小岩城滿目瘡痍。(路透)

因風暴引發的數十起龍捲風3月31日晚上肆虐至4月1日才停，肆虐範圍橫跨南部和中西部至少七州，導致至少21人死亡。阿肯色州首府小岩城(Little Rock)被龍捲風颳出一道傷痕、伊利諾伊州一場重金屬音樂晚會屋頂坍塌；阿拉巴馬州、密西西比州、田納西州、印第安納州也都傳出災情。

目前已知因龍捲風死亡者包括：田納西州麥克奈里郡(McNairy County)七人、阿肯色州韋恩鎮(Wynne)四人、小岩城一人、印第安納州蘇利文郡(Sullivan)三人、伊利諾州貝爾維迪爾(Belvidere)一人、克勞福德郡(Crawford County)三人、阿拉巴馬州麥迪遜郡(Madison County)一人，密西西比州龐托托克郡(Pontotoc County)一人。

在阿肯色州，龍捲風吹斷電線桿，砸穿汽車。(路透)
在阿肯色州，龍捲風吹斷電線桿，砸穿汽車。(路透)

小岩城2100建物破壞嚴重

阿肯色州小岩城市長史考特(Frank Scott)說，龍捲風路徑下有2100多棟建築物被摧毀，至少一人死亡，近30人受傷送醫。目擊者稱，「毀滅性的龍捲風」掃過約半公里長，破壞嚴重。

阿肯色州有8000居民的韋恩鎮受重創，四人死亡。人們1日清晨醒來，驚愕發現屋頂撕裂，窗戶炸飛，牆壁破損，大樹倒地，草坪散落各種家具衣物，滿目瘡痍。美髮沙龍老闆詹金斯(Heidi Jenkins)傷心地說：「我的小鎮受嚴重打擊，學校沒了，教堂也沒了，我為失去家園的人難過。」

伊利諾音樂晚會屋頂倒塌

在伊利諾伊州，龍捲風來襲時，貝爾維迪爾約260人正在阿波羅劇院(Apollo Theatre)參加重金屬音樂晚會，現場部分屋頂和正面外牆倒塌，一名50歲男子當場死亡，至少40人輕重傷，兩人有生命危險。

伊利諾伊州緊急事務管理局長泰特-納多 (Alicia Tate-Nadeau) 稱，克勞福德郡 (Crawford County) 的一座住宅倒塌後，另有三人罹難。

密西西比州麥克奈里郡有七人死亡；該郡亞當斯維爾市(Adamsville)市長萊克納 (David Leckner) 表示，「大部分破壞發生在住宅區，工作人員仍在挨家挨戶確認災情。」

龍捲風過後，印第安納州蘇利文郡面目全非。(美聯社)
龍捲風過後，印第安納州蘇利文郡面目全非。(美聯社)

印第安納4000人地區變廢墟

印第安納州蘇利文郡有四人死亡。蘇利文市長蘭姆(Clint Lamb)表示，縣城以南約4000人居住地區「現在基本無法辨認」，當局從廢墟救出數人，約12人受傷。

阿拉巴馬州亨茨維爾緊急醫療服務中心(Huntsville Emergency Medical Services)發言人韋伯斯特 (Don Webster) 表示，亨茨維爾附近，90歲的拉薩特 (Ovie Lasater) 在自家被龍捲風摧毀後，死於家中。另外至少有三人送醫，其中兩人傷勢嚴重。

龍捲風掃過愛阿華州瓦派洛郡。(路透)
龍捲風掃過愛阿華州瓦派洛郡。(路透)

風暴預測中心業務主管邦廷(Bill Bunting)說，31日上午6時到1日上午6時，觀察員通報65個發生龍捲風或造成破壞的地點；龍捲風確切數量可能需要幾天才能確定，同一時間還出現數百起大冰雹和破壞性大風。

龍捲風 阿拉巴馬州 阿肯色州

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