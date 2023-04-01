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亞利桑納等5州開第一槍…1500萬人白卡資格將遭剔除

記者顏伶如／綜合報導
新冠疫情期間獲准加入白卡的民眾，隨著疫情逐趨結束，約1500萬人將被剔除白卡資格。(美聯社)
新冠疫情期間獲准加入白卡的民眾，隨著疫情逐趨結束，約1500萬人將被剔除白卡資格。(美聯社)

數百萬低收入民眾在疫情期間獲准加入俗稱白卡的醫療補助計畫(Medicaid)，從本周開始擴大參加資格將在各州紛紛結束，第一波將於4月1日剔除已經不符資格、無法證明仍需要白卡民眾的五個州，包括亞利桑納、阿肯色、愛達荷、新罕布夏、南達科他州，其他州將於5月陸續開始終止。

疫情期間權宜措施結束後，並未在「可負擔健保法」(Affordable Care Act)架構下擴大白卡資格的美國南部11州，無保民眾人數恐將暴增。

華盛頓郵報報導，從本周開始，各州將陸續剔除疫情期間放寬資格的白卡參加者，估計有1500萬低收入民眾將受影響。疫情期間放寬參加資格的臨時措施，過去三年來成為低收入民眾醫保安全網，接下來各州政府需要處理棘手任務則是，如何讓真正需要福利的民眾繼續保留白卡計畫。

報導指出，對於停止白卡擴大參加資格的到來，各州政府雖然籌畫已有數月之久，但由於各地準備程度不一、工程龐大，一旦截止日期來臨，恐將出現紊亂。

亞利桑納、阿肯色、愛達荷、新罕布夏、南達科他州是4月1日第一波停止白卡擴大參加資格的五州，其他州則將於5月至7月間陸續跟進。報導指出，全美已有半數州已經展開參加資格查核的初步作業。

從疫情發生初期以來，仰賴白卡獲得醫保的民眾人數增加大約三分之一，到了2022年底白卡參加者累計達8500萬人。疫情期間，白卡參加者不必煩惱州政府發出的計畫更新等通知，得以續延資格；而沒有完成某些手續的民眾，如今恐將因此喪失資格。

根據聯邦衛生部日前公布報告，約有1500萬民眾將不再具有參加白卡資格，其中有680萬人是在雖有參加資格的情況下遭到剔除。

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