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完全退休年齡延至70歲 民調：近8成美國人反對

記者張聲肇／綜合報導

昆尼別克大學民調顯示，近八成美國人反對領取社安金的完全退休年齡從67歲延至70歲；民調指出，反對者高達78%，贊成者僅17%。

若以政黨背景畫分，77%共和黨選民，81%民主黨人，75%獨立選民反對延後支領全額社安金。

贊成的共和黨人有18%，民主黨17%，獨立選民16%，足見這是不分黨派屬性，全國民眾相當一致的立場。

兩黨國會議員正針對社安金、醫療保險等社會安全網重大議題進行辯論。共和黨的提案包括提高「全額領取」社安金的年齡、減少有錢老人的福利、彈性調整「隨生活成本調整」的退休金支領額，目的都是要｢長期減少政府支出｣，降低政府負債。

共和黨甚至喊出要為社安金和聯邦健保制度訂下夕陽條款，另起爐照辦理，拜登總統上月在國會發表國情咨文時，公然挑戰這種想法。

社安金、聯邦醫療保險和醫療補助(幫助弱勢國民)的總預算2.7兆元，佔了聯邦年度預算幾乎一半。

「如果延至70歲支領全額社安休金能夠讓這制度延續更久，不致破產，贊不贊同？」62%說他們還是反對，30%不反對或沒意見。

本民調3月9至13日進行，詢問了全國1795名成年人，有效樣本的誤差率正負2.3個百分點。

社安金 聯邦醫療保險 共和黨

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