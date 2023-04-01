除非削減福利、提高稅收…社安儲備金將提前一年耗盡

儘管聯邦政府誓言捍衛社安金和Medicare福利，但經濟增長減緩加上通貨膨脹，使兩項福利的長期支付能力受到挑戰。(美聯社)

經濟放緩、通貨膨脹持續、生產率增長放緩，正對社安金 財務狀況造成損害；政府31日公布的報告指出，社安儲備金將較之前預估提前一年耗盡。據社安金計畫受託管理人最新報告，社安金儲備金自2034年開始，將不足以支付所有受益人應得款項；若國會不採取行動支持社安金計畫，2034年過後，受益人將只能獲得約八成預定津貼。

報告指出，過去幾十年來出生率較低和嬰兒潮一代退休浪潮，社安金長期支付能力已面臨挑戰。2021年社安署支付的津貼，已超過政府透過工資稅和持有國庫發行的特別債券利息所取得的資金；社安金信託基金規模已從2020年2兆9000億元，減至2022年的2兆8000億元，信託基金並將繼續縮減，2034年之後，社安金福利 將被迫削減，以彌補收入減少。

另一份聯邦醫療保險 (Medicare)相關報告則顯示，由於醫療保健支出低於去年報告，財務狀況正在改善；Medicare醫院保險信託基金將足以支付所有福利至2031年，比去年預測多了三年。

華爾街日報報導，民主黨和共和黨可望在今年啟動支出談判，但在提高國家借貸限額談判中，社安金或Medicare的任何變化都不在討論之列。共和黨人希望將大幅削減開支作為該黨支持提高債務上限條件之一，但他們也承認，除非得到兩黨廣泛支持，否則任何社會福利的改變都不會奏效，還可能出現政治惡果。

社安金受託管理人報告指出，要改善社安金長期財務狀況，國會可以削減福利、提高稅收，或兩者兼行。

報告指出，為了在未來75年內保持社安金償付能力，稅收須立即上升3.44個百分點至15.84%，由雇員和雇主分攤。目前雇員和雇主各自繳納6.2%薪資稅，合計稅率為12.4%。此外，立即削減21.3%的福利，也可以讓社安金計畫在不增稅的情況下，維持穩定。

報告稱，與去年估計相比，在75年的預測期內，經濟增長低於預期和通貨膨脹高於預期，使國內生產總值和勞動生產率預測水平降低3%。到2022年，每位社安金受益人對應2.8名工人，低於1974年至2008年的3人以上；到2035年，此比率將降至2.3人，對計畫支付福利能力帶來更大壓力。