丕優民調：47%受訪者 憂台海衝突為美國帶來麻煩

丕優研究中心(Pew Research Center)在中華民國總統蔡英文過境美國之際，針對台灣問題進行的民調顯示，47%美國人擔憂台海衝突給美國帶來麻煩，較五個月前增加了四個百分點。（本報系資料照）

丕優研究中心(Pew Research Center)在中華民國總統蔡英文過境美國之際，針對台灣問題進行的民調 顯示，47%美國人擔憂台海衝突給美國帶來麻煩，較五個月前增加了四個百分點，比2021年2月增加了19個百分點。

在受訪者中，52%的共和黨 或傾共和黨獨立人士較可能會關注台海緊張局勢，高於民主黨 人和傾於民主黨的45%。而在共和黨中，61%的保守派認為台海緊張局勢是個嚴重的問題，相較之下僅38%的溫和派抱持同樣看法。

男性比女性更傾像於認為，台海緊張關係會對美國構成嚴重問題；同樣的，與年輕和教育程度相對較低的美國人相比，年長和教育程度較高的美國人，較容易擔憂台海緊張關係會對美國造成的問題。

但儘管如此，多數美國民眾仍對台灣抱以好感；約66%的受訪民眾表示對台灣抱持正面看法，其中有11%的人表示對台灣抱有好感。

民調顯示，76%擁有學士學位和79%擁有碩士學位的受訪者，對台灣抱持好感；相較之下，僅接受些許大學或以下教育的受訪者，有六成對台灣有好感。65歲及以上美國人有72%喜歡台灣，而較年輕的年齡層中，對台有好感的比例則相對較低。

民主黨(70%)比共和黨(64%)對台更有好感；自由派的民主黨人(77%)比保守或溫和派(65%)更對台較有好感，保守派(67%)共和黨人則比溫和和自由派(58%)的更看好台灣。

而對台灣抱有好感的美國人，則更可能會對台海緊張情勢表示擔憂；對台抱持好感的美國成年人中，55%認為兩岸緊張關係，對美國來說是個很嚴重的問題；對台沒好感的人之中，則有32%抱持同樣看法。

值得注意的是，男性和教育程度較高者更願意回答本次民調的問題。

這此民調剛好在蔡英文過境美國之際進行，根據先前民調，美國人對蔡英文過境訪問一事，抱持支持態度。2022年10月，時任眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後，54%的美國人認為，就算會損害美中關係，美國高層政治人物也應該繼續訪問台灣；僅38%的人認為應優先考慮美中關係。