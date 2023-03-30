「習正在備戰」 記者、前白宮顧問籲：世界應認真看待

中國領導人習近平正在為戰爭作準備，全球決策者和商界領袖均不能掉以輕心。圖為習近平著戎裝，校閱海軍演習。(取材自新華網)

「外交事務」(Foreign Affairs)期刊29日刊出長文，指中國領導人習近平 在今年「兩會 」期間，四度講話全都圍繞「備戰」主題 ，加上軍費大幅提高、近幾個月北京 宣布新預備役人員法、在台灣海峽沿岸城市設立新防空洞、在全國設立新的國防動員辦公室；雖然，要確定這些發展的意涵，言之過早，衝突也未必迫在眉睫，但北京確已發生變化，全球決策者和商界領袖均不能忽視；若不相信習近平說他正準備戰爭，將「太過愚蠢」。

兩會期間 習4談備戰

由華盛頓郵報駐北京記者潘文(John Pomfret)及前白宮副國家安全顧問博明(Matthew Pottinger)聯名撰寫的分析指出，習近平的備戰信息及他將民族復興與統一畫上等號，顯示他威嚇台灣的政治作戰已邁入新階段，習近平顯然願意以武力拿下台灣；目前不清楚的是，他是否認為這麼做，不會遭遇與美國關係失控劇烈惡化的風險。

文章指出，習近平或許正為可能的衝突做準備。3月「兩會」期間最引人注目的時刻，是習近平在四個場合發表四次講話，描述了地緣政治的黯淡前景，將美國列為中國對手，勸告私營企業為中國軍事戰略目標服務，並重申他認為兩岸統一對於實現「中華民族偉大復興」至關重要；其中一次還要求眾將領「敢戰」。

軍費大增 習備糧備兵

與此同時，北京當局宣布將軍事預算增加7.2%；過去十年中國軍費已增加一倍，並計畫減少對外國進口糧食的依賴。去年12月，北京公布新「預備役人員法」，讓人民解放軍可輕易調度預備役部隊，將後備作戰部隊制度化；顯示習近平可能從俄羅斯對烏克蘭戰爭失敗中，吸取了軍事動員教訓。

圖為去年8月1日，中國解放軍東部戰區陸軍在野外陌生地域進行炮兵分隊實彈演習。(新華社)

接著，全國人大常委會2月24日閃電通過「軍隊戰時實施國家刑事訴訟法」，賦予軍隊可在戰時代替法院啟動刑事訴訟活動，「變身」司法機關。此法有可能成為對付「反對接管台灣的人」的武器，也可能用來宣稱對台灣等領土具法律管轄權，北京也可用它迫使中國公民在戰時支持其決定。

作者指出，習近平正在強化已長達十年的運動：戒除以美國為首的民主世界關鍵經濟和技術的依賴；習自稱他預見了意識形態和地緣戰略「鬥爭」新階段。

文章最後以「認真對待習近平」為小標題指出，習近平統治十年，有一點很清楚，那就是：認真看待他至關重要；遺憾的是，許多美國分析人士並未做到這一點。