田州小學槍案／9歲的她 拚命拉警報救同學卻遭槍殺

(取自臉書、GoFoundMe)

聖約小學槍擊 案造成三名九歲兒童和三名成人不幸喪生槍下，其中一名女童企圖拉火警警報求救，卻遭槍手殺害；一名兒科醫生在案發前幾分鐘才剛離開該校，與死神擦身而過的她說：「所有在槍擊案中倖存的人，都將永遠改變。美國正將槍枝暴力的負擔推到兒童身上。」

九歲的艾芙林·迪克豪斯。(取自臉書)

27日槍擊案發生後，案發場景逐漸浮現世人眼前。其中，女童艾芙林·迪克豪斯(Evelyn Dieckhaus)在案發時，拚命拉火警警報試圖尋求協助，阻止槍手向同學開火。她是三名不幸葬身槍下的兒童之一，她的家人形容她有如「閃亮的光芒」，全家人因她的死「徹底崩潰」。

9歲的哈莉·斯克魯格斯（右）。(取自臉書)

9歲的金尼。(取自GoFoundMe)

另兩名遇害學生是男童金尼(Will Kinney)和女生哈莉·斯克魯格斯(Hallie Scruggs)，也都只有九歲。人們為他們短暫生命的消逝，發出潮水般的悼念。金尼家族友人在為金尼設立的GoFundMe募款專頁寫道：「威爾有種不屈不撓的精神。他永遠善良，適時溫柔，常笑顏逐開，總是包容他人。」

被人稱道懷念的60歲校長凱瑟琳·昆斯。(取自臉書)

61歲的代課老師辛西亞‧皮克。(取自臉書)

三位在槍擊案中死亡的成人分別是60歲的校長凱瑟琳‧昆斯(Katherine Koonce)、61歲的代課老師辛西亞‧皮克(Cynthia Peak)和 61歲的校工麥克·希爾(Mike Hill)。

61歲的希爾(中)是負責盡職的校工。(取自臉書)

麥克在學校工作了十多年，他的女兒布列塔妮(Brittany Hill)上網發文道：「多年來，我目睹校園槍擊事件發生，從沒想過我會因為一個試圖用永久做法解決暫時問題的人，而失去至親。我不會說出她的名字，因為我不會美化她的行為。我希望媒體不要再提到她的名字。」

與此同時，兒科外科醫生布蘭妮·格雷森(Britney Grayson)在臉書 寫道，槍擊案發生前，她才剛剛結束任務離開聖約小學，開車離開停車場準備去找咖啡 店。

對美國槍枝暴力深感震驚的格雷森慨嘆，「為什麼我們的孩子在學校遭到屠殺？」「這是一種奇怪的感覺，若它早幾分鐘發生，我自己可能就是受害者，也或許我會在那裡提供即時護理。」她說自己從來沒有如此接近暴力。