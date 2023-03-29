田州小學槍案／女槍手「跨性」身分 父母無法接受

槍手黑爾一直與基督信仰虔誠的父母，格格不入。黑爾61歲母親諾瑪（右）與64歲的父親羅納德（左），不接受黑爾的性別變化。(取自臉書)

28歲跨性人奧黛莉．黑爾(Audrey Hale)27日回到田納西州 首府納許維爾母校私立基督教聖約小學(The Covenant School)濫殺無辜；她如何從鄰居口中描述的「甜美」女孩，變成寫下殺人宣言、畫出攻擊行動漫畫的擁槍兇殘殺手，不得而知。但消息人士向每日郵報(DailyMail.com)表示，黑爾的父母親不准她在家中打扮成男性。

知情人士透露，黑爾64歲的父親羅納德(Ronald)和61歲擔任教會協調員的母親諾瑪(Norma)都是虔誠基督徒，無法接受女兒的性別認同，更不能接受女兒同性戀 性向。

「他們的宗教信仰不允許他們接受同性戀，」消息人士表示，「她在家裡是奧黛莉，等她離開家時，她就換下衣服。他們確實知道這件事，只是不接受。」

女槍手有「情緒障礙」

警方表示，黑爾之前正在接受「情緒障礙」治療，她父母知道她曾有過一把槍，以為她已賣掉且不再擁有任何武器，但黑爾不但持續囤積軍火，還一連去了五家店、買了七種武器；她選擇去母校逞凶，還計畫攻擊一家購物中心和自己的家人，但在母校開槍濫射殺害三名兒童三名成人後，遭警方擊斃。

在黑爾全家住了30年的郊區，鄰居對黑爾的轉變一無所知，有人記得，她是「溜冰者」、「男孩子氣」。「約一年半前，她自我介紹為奧黛莉，」一位鄰居說：「我像對待女性一樣對待她，她也沒有糾正我。她看來很有藝術氣息，文靜有禮。」

在聖約小學畢業紀念冊裡，八歲的黑爾照片頭戴蝴蝶結，看來天真爛漫甜美；但20年後，出櫃不被家人接受的黑爾，成了凶殘殺手。

網售「毛骨悚然」作品

人們還發現，他以變性藝術家身分在網上出售令人毛骨悚然的作品，他的Audrey Hale Illustrations工作內容描述為「商業插圖和平面設計」，作品包括1980年恐怖電影 「鬼店」(The Shining，或譯「閃靈」)男主角傑克·尼克遜(Jack Nicholson) 畫像，寫著片中著名台詞「強尼在哪裡？」(Where's Johnny？)有畫作寫著REDRUM，亦即倒過來拼寫英文字「謀殺」(murder) ，也是「鬼店」場景。

警方稱黑爾是變性人，並在網上使用代詞「他/他的」(he/his) ，但描述黑爾時，警方使用「她」(she)；納許維爾警長德瑞克(John Drake)表示，他認為「怨恨」是黑爾行為的核心。

黑爾2011年至2014年就讀納許維爾藝術學院的高中同學，稱黑爾是「可愛又有趣的女孩，當她以跨性別(女變男)身分出現時，沒人感到驚訝。」這位同學說：「她真的不符合校園殺手的類型。」