田州小學槍案／女槍手帶3槍 擊碎側門闖校園屠殺

田州納許維爾市警局27日公布的錄像顯示，槍手黑爾26日當場遭警員擊斃的截圖。(納許維爾市警局)

田納西州納許維爾私立基督教聖約小學(The Covenant School)槍擊 案，警方28日公布員警隨身攝影 機畫面顯示，涉案的28歲該校校友奧黛莉‧伊莉莎白‧黑爾(Audrey Elizabeth Hale)荷槍擊破玻璃門闖入學校；警方表示，黑爾合法購買七把槍，並訊問黑爾雙親，但仍查不出犯案動機，僅發現黑爾有情緒障礙問題。

小學監視器畫面顯示，黑爾駕車到校，身穿迷彩長褲、白色短袖T恤、黑色戰術背心，頭戴紅色棒球帽；黑爾手持突擊步槍、身揹另一把長槍，開槍擊碎校舍側門玻璃後進入長廊。

田州納許維爾市警局27日公布的視頻中，顯示手持精準萊福槍的警員Rex Engelbart，正在查看中槍後的凶手黑爾是死是活。(取自納許維爾市警局)

員警隨身攝影機畫面顯示警方驅車到場後，持槍進入校舍。警員恩格爾貝特(Rex Engelbert)到場時先遇到一名女性職員，告訴警察 「所有學童都已撤離，但有兩個孩子下落不明」，她描述教室區域分布後說學童在二樓。

警方到場時，校內警鈴大作，恩格爾貝特與同僚開始搜索一樓教室，部分房間上鎖且未開燈。

警方表示，黑爾曾從二樓窗戶朝警察開槍；槍響傳出後，多名員警火速奔上二樓，朝嫌犯開槍並要嫌犯棄械，恩格爾貝特在天井前、靠近大片落地窗的開放區域，朝窗前的黑爾開了至少四槍，黑爾倒地。

另一名警員科拉佐(Michael Collazo)的側錄器畫面顯示，他跟在恩格爾貝特身後進入窗前區域，也開了至少四槍；當恩格爾貝特擊中黑爾後，警方一擁而上，一名警察上前把槍枝移到黑爾手不能觸及之處。

納許維爾都會警察局長德瑞克(John Drake)表示，調查員持續搜索證據，包括分析黑爾留下的遺書及手繪作案地圖。

德瑞克表示，黑爾最近在田州五家槍店合法購買七把長短槍枝，27日犯案時帶了其中三把，分別是兩把半自動步槍和一把手槍，警方在案發現場找到這三把作案槍枝。

警察已偵訊黑爾的父母，他們在案發後未公開發言。德瑞克轉述黑爾父母的說法表示，黑爾曾賣掉部分槍枝，但家長不知道孩子又購置新槍，且黑爾曾因情緒障礙接受治療。警方表示，黑爾犯案前，警方未發現任何需要沒收槍枝的異狀。

警方表示，曾就讀聖約小學的黑爾為生理女性，但在領英(LinkedIn)自介欄使用男性代名詞「他」，可能對於就讀基督教學校心生不滿。

當天在解救小學濫殺中，率先趕到現場，在小學二樓最先擊斃凶手黑爾的警員Rex Engelbart。(納許維爾市警局)