田州小學槍案／槍手母親 至少兩度在社媒呼籲「控槍」
聖約小學槍手黑爾擁有合法購買的七枝槍，諷刺的是，黑爾的母親諾瑪諾瑪(Norma Hale)是一位槍枝管制的堅定支持者，早在2018年2月21日，即在個人網頁公布一份將大容量彈匣列為非法裝備的請願書。
黑爾母校槍擊案發生後，諾瑪曾很快譴責此案並呼籲加強槍枝管制。每日郵報報導，諾瑪27日在黑爾被指認為槍手後，接受美國廣播公司新聞網(ABC News)採訪時表示，「現在非常艱難。我想我今天失去了我的女兒。」
諾瑪在2018年3月8日又曾發布一份禁止擁槍的請願書，並註明：「非常重要！」
根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計資料，槍枝暴力在2020和2021連續兩年成為年兒童和青少年死亡主因；針對納許維爾聖約小學的悲劇，拜登總統28日在北卡羅來納州再度呼籲國會參眾議員應該全力支持立法禁止攻擊性武器，他強調「若不作為勢必付出道德代價」。
根據CDC數據顯示，槍枝暴力事件在2020疫情爆發的第一年急劇增加，而且首次超過車禍事故，成為兒童和青少年死亡主因；隨後2021年，因槍枝暴力和車禍事故造成的死亡人數雙雙攀升，其中1至19歲的兒童或青少年至少有4733人死於槍下，比前一年增加9%；相比之下，該年因為車禍事故死亡的兒童和青少年約有4300人。
根據統計，國內遭槍枝暴力事件波及的死者約有十分之一是兒童和青少年，密西根大學預防槍枝傷害研究所(University of Michigan Institute for Firearm Injury Prevention)的研究也顯示，因槍枝暴力、車禍事故和藥物過量造成的死亡，佔兒童和青少年所有死亡人數的近半數。
28日拜登總統在北卡羅來納州為聖約小學槍擊案六名死者哀悼時表示，「我們欠他們一個交代，保護孩子是教他們學習閱讀和寫作而非躲在教室裡。」並稱大規模槍擊案使用的突擊步槍為「戰爭武器」；他說：「為什麼我們以上帝名義容許這類戰爭武器出現在社區？」
拜登同時強調自去年德州烏瓦德(Uvalde)小學發生大規模槍擊案後，已經簽署槍枝安全法：「別說我們不能共同努力做更多事，我們必須立即付諸行動。」
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