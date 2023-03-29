田州小學槍案／槍手母親 至少兩度在社媒呼籲「控槍」

槍手黑爾(右)的母親諾瑪(中)，在社群媒體上也是槍枝管制的倡議者。（取自Understanding Crime 臉書）

聖約小學槍手黑爾擁有合法購買的七枝槍，諷刺的是，黑爾的母親諾瑪諾瑪(Norma Hale)是一位槍枝管制的堅定支持者，早在2018年2月21日，即在個人網頁公布一份將大容量彈匣列為非法裝備的請願書。

黑爾母校槍擊 案發生後，諾瑪曾很快譴責此案並呼籲加強槍枝管制。每日郵報報導，諾瑪27日在黑爾被指認為槍手後，接受美國廣播公司新聞網(ABC News)採訪時表示，「現在非常艱難。我想我今天失去了我的女兒。」

諾瑪在2018年3月8日又曾發布一份禁止擁槍的請願書，並註明：「非常重要！」

根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計資料，槍枝暴力在2020和2021連續兩年成為年兒童和青少年死亡主因；針對納許維爾聖約小學的悲劇，拜登總統28日在北卡羅來納州 再度呼籲國會參眾議員應該全力支持立法禁止攻擊性武器，他強調「若不作為勢必付出道德代價」。

根據CDC數據顯示，槍枝暴力事件在2020疫情爆發的第一年急劇增加，而且首次超過車禍 事故，成為兒童和青少年死亡主因；隨後2021年，因槍枝暴力和車禍事故造成的死亡人數雙雙攀升，其中1至19歲的兒童或青少年至少有4733人死於槍下，比前一年增加9%；相比之下，該年因為車禍事故死亡的兒童和青少年約有4300人。

根據統計，國內遭槍枝暴力事件波及的死者約有十分之一是兒童和青少年，密西根大學預防槍枝傷害研究所(University of Michigan Institute for Firearm Injury Prevention)的研究也顯示，因槍枝暴力、車禍事故和藥物過量造成的死亡，佔兒童和青少年所有死亡人數的近半數。

28日拜登總統在北卡羅來納州為聖約小學槍擊案六名死者哀悼時表示，「我們欠他們一個交代，保護孩子是教他們學習閱讀和寫作而非躲在教室裡。」並稱大規模槍擊案使用的突擊步槍為「戰爭武器」；他說：「為什麼我們以上帝名義容許這類戰爭武器出現在社區？」