我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信龐氏騙局 上萬華人上當 最多損失20萬

金山灣區發生規模3.5地震 華人被震醒 以為做噩夢

民調：美43%認為 跨性別主義「接受過頭了」

編譯尤寶琪／綜合28日電

芝加哥大學全國民意研究中心(NORC)最新民調顯示，愈來愈多美國人認為當前社會對跨性別主義接受過頭了，且有半數人拒絕使用性別中立的代名詞；部分右派人士，在田納西州校園槍擊案後，抓住犯人為跨性別者一事，將事件歸咎性別認同問題而非槍枝。

當被問到美國社會對跨性別者接受度是否太超過時，有43%的受訪者表示「太超過」，33%的人認為「還不夠」，只有23%的人表示目前的接受度「剛好」。

對於在溝通時指定代名詞作法上，高達42%的受訪者表示不接受(unfavorable)，21%的人表示接受(favorable)。而在被要求用「they/them」來稱呼性別中立者的問題上，不接受的受訪者占高達50%，僅18%的人表示接受。

隨著共和黨正著手在全國推動禁止跨性別文學進入學校圖書館、立法禁止為跨性別年輕人提供性別確認照護，並準備推動反對性別和性認知價值觀覺醒運動，再加上驚傳跨性別槍手奧黛莉‧黑爾(Audrey E. Hale)在基督教聖約小學行凶，更是給與保守派更好的理由來打壓跨性別主義；這份在槍擊案發生前一周出爐的民調，可以說是選擇了美國跨性別問題面臨困境的最糟時機。

儘管研究人員發現，98%的槍擊事件是由男性所為，但仍阻止不了一些極右派政客和維權人士拿聖約小學槍擊事件做文章，做出像是前總統川普長子在推特上所寫的「跨性別／非二元性別大規模槍擊事件問題氾濫成災」等誤導性言論。

包括共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)、福斯新聞主持人殷格拉漢(Laura Ingraham)等保守派人士甚至暗示睪丸激素和精神疾病藥物是造成槍擊案發生的因素，儘管並沒有任何槍手服用這些藥物的資訊。格林甚至在推特上寫道，「大家現在可以停止把責任歸咎到槍枝上了。」

跨性別 槍擊 民調

上一則

白宮嚴控風險 官員脫口蔡英文「訪問」立刻改「過境」

下一則

田州小學槍案／槍手母親 至少兩度在社媒呼籲「控槍」

延伸閱讀

NBA／柯瑞三分秀狂飆39分 勇士逆轉鵜鶘重回西區第6

NBA／柯瑞三分秀狂飆39分 勇士逆轉鵜鶘重回西區第6
NBA／勇士身處西區季後賽邊緣 柯瑞：既興奮又沮喪

NBA／勇士身處西區季後賽邊緣 柯瑞：既興奮又沮喪
格林喊紅藍分治「國家級離婚」民調推估6600萬人相挺

格林喊紅藍分治「國家級離婚」民調推估6600萬人相挺
NBA／累積16次技術犯規將被禁賽 格林：相信會改判

NBA／累積16次技術犯規將被禁賽 格林：相信會改判

熱門新聞

田納西基督教小學27日上午發生致命槍擊案。(美聯社)

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

2023-03-27 14:11
18袋KFC外賣到達習近平訪俄期間下榻的莫斯科陽光酒店。(截取自Ruptly影片)

誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店

2023-03-22 16:30
圖為紐約下城法院附近，一名打扮為川普支持者的人士。(美聯社)

川普的支持者為何沒上街？

2023-03-21 16:25
納許維爾小學發生槍案後，家長從會合區接走孩子。(美聯社)

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

2023-03-27 20:35
美國3月最熱門的五個應用程式，有4個是中國打造的，其中包括快時尚零售商Shein。（路透）

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

2023-03-26 21:36
南加華女在香港機場無法順利登機，因為沒有核酸檢測證明。（圖：讀者提供）

中國全面開放？無PCR證明 南加華女飛上海被拒登機

2023-03-24 22:55

超人氣

更多 >
精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市

精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市
她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭

她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭
共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？
車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄
美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？

美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？