民調：美43%認為 跨性別主義「接受過頭了」

芝加哥大學全國民意研究中心(NORC)最新民調 顯示，愈來愈多美國人認為當前社會對跨性別 主義接受過頭了，且有半數人拒絕使用性別中立的代名詞；部分右派人士，在田納西州校園槍擊 案後，抓住犯人為跨性別者一事，將事件歸咎性別認同問題而非槍枝。

當被問到美國社會對跨性別者接受度是否太超過時，有43%的受訪者表示「太超過」，33%的人認為「還不夠」，只有23%的人表示目前的接受度「剛好」。

對於在溝通時指定代名詞作法上，高達42%的受訪者表示不接受(unfavorable)，21%的人表示接受(favorable)。而在被要求用「they/them」來稱呼性別中立者的問題上，不接受的受訪者占高達50%，僅18%的人表示接受。

隨著共和黨正著手在全國推動禁止跨性別文學進入學校圖書館、立法禁止為跨性別年輕人提供性別確認照護，並準備推動反對性別和性認知價值觀覺醒運動，再加上驚傳跨性別槍手奧黛莉‧黑爾(Audrey E. Hale)在基督教聖約小學行凶，更是給與保守派更好的理由來打壓跨性別主義；這份在槍擊案發生前一周出爐的民調，可以說是選擇了美國跨性別問題面臨困境的最糟時機。

儘管研究人員發現，98%的槍擊事件是由男性所為，但仍阻止不了一些極右派政客和維權人士拿聖約小學槍擊事件做文章，做出像是前總統川普長子在推特上所寫的「跨性別／非二元性別大規模槍擊事件問題氾濫成災」等誤導性言論。

包括共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)、福斯新聞主持人殷格拉漢(Laura Ingraham)等保守派人士甚至暗示睪丸激素和精神疾病藥物是造成槍擊案發生的因素，儘管並沒有任何槍手服用這些藥物的資訊。格林甚至在推特上寫道，「大家現在可以停止把責任歸咎到槍枝上了。」