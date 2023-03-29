「我計畫今天死」田州槍手作案前社群遺言曝光

納許維爾警局公布監視器拍下黑爾持槍行凶時的畫面。（路透）

田納西州納許維爾聖約小學(The Covenant School)槍擊 案27日造成六人無辜送命，行凶的28歲校友奧黛莉‧伊莉莎白‧黑爾(Audrey Elizabeth Hale)犯案前曾透過社群媒體 聯繫友人，告知「我計畫今天去死，你可能會在新聞裡看到我的消息」，「來生再見」等字句；友人先求助自殺防治熱線後，又打非緊急電話報案，警方受理報案卻未及時阻止悲劇發生。

本名奧黛莉的跨性別槍手在Instagram上自稱「艾登」(Aiden)，她作案前曾透過私訊聯絡Instagram名稱為「艾佛瑞安娜」(Averianna)的好友佩琪‧巴頓(Paige Patton)，兩人的情誼可追溯至初中籃球隊。

小學濫殺案兇手黑爾，生理性別為女性，但近年來改用男性的稱謂，並改名為Aiden。(取自臉書)

「來生再見」好友驚覺不妙求援

27日上午9時57分，就在警方接獲校園槍擊案報電話前16分鐘，艾登(黑爾)寫道，「我在這裡寫給你的訊息，基本上是自殺留言，我計畫今天去死，這不是開玩笑！！！你可能會在我死後，從新聞上得知我的消息。」

黑爾接著寫道，「這是我最後的道別，我愛你，來生再見，奧黛莉(艾登)。」

巴頓回訊寫道，「奧黛莉！妳還有大好時光。」

黑爾在行凶作案前不久，曾傳訊息給朋友，指稱自己今日必死，而且不是開玩笑。(取自IG)

巴頓說，黑爾回應：「我知道，但我不想活了，抱歉。我不是要害妳心情不好或博取注意，我必須死。我率先告訴你，因為妳是我此生中所見、所知最完美的人。」

巴頓把對話截圖傳給父親，詢問是否該通知誰；巴頓的父親說要，接著她致電自殺防治專線。

自殺防治專線 建議巴頓趕快報警

自殺防治專線的接線生建議巴頓報案，可惜為時已晚；巴頓報案之際，奧黛莉已開始行動並殺害無辜學童。

巴頓告訴「納許維爾第五新聞頻道」說，奧黛莉傳來的另一則訊息寫道，「總有一天會真相大白，我已留下夠多證據，但壞事得先發生」。

巴頓28日接受「有線電視新聞網」訪問時說，黑爾曾有自殺傾向。巴頓說：「奧黛莉曾與其他人分享自殺經驗，我知道這事必須謹慎對待。」

警10：13已接獲第1通槍擊報案

納許維爾警局公布監視器拍下黑爾持槍行凶時的畫面。（路透）

巴頓表示，她10時14分打非緊急熱線報案時，等了近七分鐘才有人接聽。巴頓說：「接線生說會派警察 來我家(評估社群媒體對話的訊息內容)，結果警察到下午3時29分才出現。」

警方表示，黑爾27日早上拎著一個紅袋外出，而她的母親不知道袋中裝著武器。警方10時13分接獲第一通校園槍擊報案電話，隨即派員到場處理；10時27分，警方在校舍二樓擊斃黑爾。

黑爾當天開槍破壞上鎖的門進入校園，從一樓前往二樓期間多次開火濫射，尚不清楚黑爾共開了幾槍。