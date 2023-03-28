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田州小學槍案／納許維爾私立小學年學費1.6萬 卻沒校警

編譯俞仲慈／綜合27日電
全副武裝的警察在校園戒備。(Getty Images)
全副武裝的警察在校園戒備。(Getty Images)

田納西州納許維爾私立聖約小學(Covenant School)槍擊案，震驚全國，根據以往的紀錄，校園槍擊案多半發生在公立學校，少有私立校園發生槍枝暴力事件，孰料這所僅招收200名學生、每年學費高達1萬6000元、沒有校警的貴族小學，竟然也成為槍枝暴力現場。

聖約小學成立於2001年，隸屬於聖約長老教會(Covenant Presbyterian Church)，並和教會共用同棟建築；根據校方網站表示，該校刻意保持小班教學，招收幼兒園以及一到六年級學生，人數僅200人，每年學費超過1萬6000元，是名符其實的貴族學校。

每日郵報報導，家長想要讓孩子進入該校就讀，必須透過網路申請，而且學費相當昂貴，五年級每年學費1萬6500元，幼兒園以及一到四年級學費1萬6300元，若家長是教會信徒，則可減免1000元學費；至於幼兒園，每年學費從7250至1萬1550元不等。

除了學費昂貴，該校還規定學生入學前，皆得接受學識測驗，就連附屬幼兒園招收的幼童也必須通過發育評估測量合格，才能獲准註冊入學，全校有33名教師，由於只招收200名學生，師生比例為一比八。

據了解，該校教學宗旨著重在培養學生的好奇心、心靈發展以及真誠，此外還規定學生必須參加教會日常服務活動；該校畢業生多數會繼續就讀當地其他私立中學。

根據統計，全國約有10萬所公立學校，私立學校只有約3萬所，因此以往的致命性校園槍擊事件，多半發生在公立學校；而聖約小學沒有校警可能也將成為校園安全探討的議題。

根據監測全國校園槍擊事件的資料庫「K-12 School Shooting Database」統計，在小學校園發生槍擊暴力事件比率僅佔所有學校槍擊事件18%；絕大多數發生在高中校園，佔全國校園槍擊事件63%。

統計資料也顯示，畢業校友返回母校開槍的情況相對之下並不常見，只有不到4%兇手會持武器攻擊母校，儘管絕大多數槍擊事件都是在學學生所為。

心碎的家長未接到自己的孩子，傷心離開。(美聯社)
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槍擊 公立學校 田納西州

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