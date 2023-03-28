田州小學槍案／「目標孩童」女槍手預謀 搜出遺書、地圖

家長從會合區接走孩子，全家抱在一起祈禱。(美聯社)

田納西州28歲跨性別 女性(生理女性)奧黛莉‧黑爾(Audrey E. Hale)27日荷槍前往聖約小學行凶，15分鐘之內造成六人死亡；警方在黑爾家中搜到遺書與詳盡的校園地圖，顯示她早已預謀作案；而女性槍手犯下屠殺案相當罕見，1966年以來，至少四人死亡的大規模槍擊 案女性槍手僅占4%。

聯邦調查局(FBI)前分析人員范贊特(Clint Van Zandt)表示，「她在發表某種聲明，她想要重傷別人，或是她受創到需要襲擊無辜的受害者」。

警方在校園發現槍手黑爾駕駛的小汽車，車內並留有黑爾書寫的資料。(取自納許維爾警局推特)

田州納許維爾私立基督教聖約小學(The Covenant School)27日上午10時許發生槍擊案，該校畢業的黑爾攜武闖入校園逞凶，造成三名九歲學生和三名成人教職員死亡；警方獲報到場後，在與黑爾駁火時擊斃黑爾。

范贊特表示，大規模槍擊案的女性兇手非常罕見，且像聖約學校兇手般年輕者更為少數。

范贊特表示，「此案打破槍擊案兇手的既定印象，包括年齡、背景、性別；每次檢視大規模槍擊案時，我們都看到前所未見的情況，女性不習慣用暴力解決問題，她們更願意口頭討論，而男性常會動粗。」

范贊特更訝異這名兇手是以孩童為目標，探討其犯案動機將會很特別。

警方公布黑爾為跨性別人士後，范贊特說：「這可能影響其行兇動機，可能是原因」。

黑爾行凶的半自動步槍可裝上大容量的彈匣。(取自納許維爾警局推特)

警方判斷黑爾是預謀行凶，她留有遺書並攜帶三把槍、大量彈藥到聖約小學作案。（取自納許維爾警局推特)

兇手黑爾共攜帶三枝槍枝行凶，包括兩把半自動步槍。(取自納許維爾警局推特)

172大規模槍擊 只有4女犯案

暴力項目(Violence Project)分析1966年到2021年以來的172宗大規模槍擊案，結果發現僅四起由女性犯案，其中兩件有男性同夥。

特勤局國家威脅評估中心(National Threat Assessment Center)2021年報告分析67宗化險為夷的校園攻擊，其中僅5%為女性密謀者，95%幕後黑手為男性；另在2000年到2018年間的FBI活躍槍手事件中，涉案的250名兇手僅九人為女性。

紐約市退休警察、新澤西州 喬治亞法院大學(Georgian Court University)刑法榮譽教授勞登(Robert Louden)表示，女嫌異常罕見，在凶殺案件中，女性通常與家暴相關，「女性會殺害加害人，但像男性般槍擊或挾持他人，卻少之又少」。

典型的大規模槍擊案兇手為年輕男性，美國2018年來的九宗致命大規模槍擊案中，有六起由21歲以下的年輕人犯案，而在2000年前則大多為25歲到40多歲的男性逞凶。

警方把受驚嚇的孩童帶到另一座教堂，等候他們的家長。(美聯社)