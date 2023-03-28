共和黨眾議員發推悼槍擊 馬上被挖出全家「持槍聖誕照」

田州眾議員奧格茲（左）對校園槍擊案表示哀悼，但立刻被挖出曾在2021年全家拍攝持槍的聖誕卡，並在社群媒體中轉傳。(取自臉書)

田納西州27日驚傳校園槍擊 事件，當地選出的共和黨籍聯邦眾議員 奧格茲(Andy Ogles)才剛表示對此悲劇「徹底心碎」，就遭人挖出一家人手持攻擊步槍拍攝的2021年聖誕節 卡，再度引發爭議，並招致批評。

納許維爾私立基督教聖約小學(The Covenant School)27日上午驚傳槍聲，一名28歲女子手持兩把突擊步槍和一把手槍，闖入學校濫射，造成三名兒童和三名成人死亡，槍手隨即遭警方擊斃；這是2023年的第13起校園槍擊事件。

槍擊案發生後，奧格茲在推特上寫到，「我和我的家人對於今早發生在基督教聖約小學的悲劇感到震驚。我們向受害者家屬致以最真摯的慰問。」

奧格茲並表示，「作為三個孩子的父親，我對這種毫無意義的暴力行為感到悲傷。我正在密切關注局勢並與當地官員合作。感謝在這場悲劇中，提供支持的急救人員。」

不過，槍擊事件發生後不久，槍枝管制組織「母親呼籲行動」(Moms Demand Action)創辦人瓦茨(Shannon Watts)就挖出奧格茲在2021年，擔任摩利郡(Maury County)郡長時拍攝的全家持槍的聖誕賀卡，該賀卡並遭民眾在網路上大肆轉傳。

這張聖誕賀卡發於2021年12月11日，議員奧格茲與妻子和三名孩子站在聖誕樹前，與許多美國家庭一樣，開心地拍攝年度聖誕卡片，但引爆爭議的是，在照片中，奧格茲與妻子和其中兩名孩子皆手持步槍，且至少有兩支是改裝過的AR-15攻擊步槍。

奧格茲還在照片貼文中寫到：「無所不在的槍枝氣氛抑制住了邪惡的擾亂，它們理應擁有美好的榮譽之名。」

「別在崇拜並美化AR-15了。」密蘇里州聯邦眾議員梅雷迪思 (Peter Meredith)說，「它們不是『天賜的權利』、也不是玩具，更不應該是聖誕賀卡的裝飾主題。它們用途是殺人，大規模殺人。它們是為戰爭而設計的，且一直在殺害我們的孩子。」

這張賀卡照在當初就引發不少爭議與批評。有民眾寫到 「沒什麼比拿你對武器的異常慾望來慶祝耶穌誕生更糟了。光是看到你就讓我想吐。真可悲」、「別誤會，我擁槍。但我不會把擁槍和聖誕節兩件是混在一起談。這世上還是得要有些規矩存在。」