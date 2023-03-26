既非「川」也非「德」…共和黨第三條路拚出線

2024年大選的共和黨初選提名，長期被看作前總統川普(左)與佛州州長德桑提斯(右)的抗衡之戰，但近幾周情況似乎有了變化。（美聯社）

2024年大選的共和黨 初選提名長期被看作前總統川普 與佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)的抗衡之戰，但近幾周情況顯示，有意角逐提名的其他共和黨人正尋求探索第三條道路，因為前述兩位領先者的路線太相近。

政治新聞網站Politico報導，前駐聯合國大使海理與前副總統潘斯逐漸採取猛烈批評川普的選戰策略；潘斯的幕僚團隊認為，德桑提斯決定在從烏克蘭戰爭到福利計畫改革等議題上，不要與川普有所重疊，將有助於她的競選活動。

海理的顧問納查瑪‧索洛維奇克(Nachama Soloveichik)說，海理會與「鴕鳥心態的共和黨及民主黨」有所不同，「共和黨需要選擇，而非抄襲者」。

共和黨總統大選初選提名的戰爭愈演愈烈，眾人爭相角逐第三個出線機會，可能吸引傳統保守派組成小聯盟，這樣的候選人會如川普及德桑提斯一樣，吸引更多民粹選民支持，但也有可能提供外部勝選的契機。

海理日前在華爾街日報社論撰文，譴責「右派人士在烏克蘭議題上的弱點」，暗批德桑提斯沒弄清楚「領土爭議」。此外，海理接受福斯新聞訪問時，痛斥川普與德桑提斯看錯烏克蘭議題，並指德桑提斯錯得離譜。

德桑提斯原來擔任國會眾議員時對援助烏克蘭抱持鷹派的支持態度，但他日前受訪時表示俄烏是「領土糾紛」，引果引軒然大波。結果上周再逆轉，改口宣稱普亭是戰犯；在內政方面，德桑提斯先前支持提高退休年齡與社安退休金私有化，但他最近加入川普的行列，稱前述計畫就像聯邦醫療保險一樣「碰不得」。

潘斯的策略則是刻意與川普及德桑提斯唱反調，潘斯前幕僚長、首席顧問蕭特(Marc Short)表示，「潘斯向來主張小政府，且是一貫的憲政保守派，選民與金主欣賞他的表裡如一」。

潘斯21日在維吉尼亞州的華盛頓與李大學演講時，與川普及德桑提斯畫清界線，呼籲以「常識和同理心」看待福利計畫改革議題。

潘斯的發言呼應共和黨傳統派的立場，他自述無法「支持黨內當今只想透過承諾永不觸及社安退休金和聯邦醫療保險的議題，藉此逃避國債問題的聲浪」。