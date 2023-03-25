國會暴亂案／聯邦法官駁行政特權主張 梅杜斯等須作證

聯邦地區法院法官霍維爾(Beryl Howell)駁回前總統川普 陣營提出的行政特權主張，命令前白宮 幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)等多位前高階官員，必須為1月6日國會暴亂案在聯邦大陪審團面前作證；川普陣營可能會上訴。

美國廣播公司(ABC)24日引述知情人士說法，霍維爾上周以密封命令，拒絕了川普團隊為梅杜斯等人提出的行政特權主張。

知情人士指出，調查國會暴亂案特別檢察官 史密斯(Jack Smith)傳喚梅杜斯、前國家情報總監雷克里夫(John Ratcliffe)、前國家安全顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)、前高級助理米勒(Stephen Miller)，前副幕僚長兼社媒主任史卡維諾 (Dan Scavino)、前助理盧納(Nick Luna)、前人事主任麥金蒂(John McEntee)及前國土安全部代理副部長古奇內利(Ken Cuccinelli)，要求提供證詞和文件。

川普法律團隊為此提出總統與顧問通信保密權利的行政特權主張，對傳票提出質疑。

在聯邦法官下令拒絕後，川普發言人聲明表示，「司法部不斷超越標準規範，試圖破壞長期公認、基於憲法的律師—委託人特權和行政特權標準。」「任何針對川普總統案件，都沒有事實或法律依據基礎或實質內容。瘋狂的民主黨人及其主流媒體同志正在腐蝕法律程序，將司法系統武器化以操縱公眾輿論，因為他們顯然正在輸掉政治鬥爭。」

大陪審團正持續進行不公開聽證，部分被下令作證的幕僚已出現在大陪審團面前，但並未回答與川普互動相關問題，他們現在將被要求重新返回提供更多證詞。

知情人士指出，調查國會暴亂案檢察官2月開始強制要求部分川普高級幕僚作證，其中包括梅杜斯、雷克里夫和歐布萊恩在內。梅杜斯1月即被傳喚；他是國會暴亂開始之際，川普身邊僅見的幕僚之一。