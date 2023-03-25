點了汙染眼藥水 她左眼失明 她右眼被摘除

EzriCare眼藥水遭污染，使用者出現視力損傷的災難性後果。(取自EzriCare網站)

聯邦疾病防治中心(CDC )與食品暨藥物管理局(FDA)正在調查受多重抗藥性細菌綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)汙染被召回的EzriCare、Delsam Pharma眼藥水，多名受害人出面說明使用EzriCare眼藥水後的災難性經歷。

南卡羅來納州 的芮妮·馬特雷(Renee Martray) 留下嚴重且永久的角膜傷疤，導致視力喪失，她形容就像是戴上浸過油的眼鏡看周遭。

俄亥俄州 的南希·蒙茲(Nancy Montz)角膜潰瘍，住院三周，最後左眼還是失明。

佛州的卡菈·奧利瓦(Carla Oliva)的眼睛嚴重感染，治療失敗後她的右眼被摘除，現在被列入法定失明(legally blind)狀態。

EzriCare眼藥水由印度的全球製藥健保公司(Global Pharma Healthcare)生產，藥商已召回EzriCare和Delsam Pharma眼藥水。

Delsam Pharma眼藥水與感染事件無關，但CDC和FDA建議患者停止使用這兩款眼藥水，等待進一步指導方針。

自調查啟動以來，CDC已經接獲16個州通報共68人感染罕見的綠膿桿菌，此前美國從未通報出現綠膿桿菌。

根據CDC數據，目前已有三起死亡案例、八例視力缺損(vision loss)、四例手術摘除眼球。

現年68歲的奧利瓦表示她在今年年初透過新聞得知眼藥水召回，「我感到憤慨，他們怎麼能如此疏忽、如此馬虎的製造可能使人喪命的產品？」奧利瓦已對幾家公司提出訴訟，包括EzriCare和Global Pharma。

她表示由於平衡出現問題，現在不得不重新學習走路，就連駕駛、工作或買菜等日常瑣事都有困難，「一切都改變了，我感覺一無是處。」

馬特雷也已經對EzriCare、Global Pharma等公司提起訴訟，「我真的很震驚，因為我一直信任(眼藥水)，我覺得既然他們是眼睛用而且盒子是密封好的，那麼一切都沒問題。我從沒想到會發生這種事。」