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嘴饞吃個罌粟籽貝果 她竟被驗出毒品反應

記者顏伶如／綜合報導
黑色的罌粟籽比白色的芝麻要小，圖為沾有芝麻和罌粟籽的貝果。(Getty Images)
黑色的罌粟籽比白色的芝麻要小，圖為沾有芝麻和罌粟籽的貝果。(Getty Images)

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)代表一名新澤西州婦女對醫院提告指出，生產之前因為嘴饞想吃貝果麵包(bagel)，在醫院吃了一個罌粟籽(poppy seeds)貝果麵包之後，接受毒品檢測卻被驗出使用鴉片，原本迎接新生命到來的歡喜時刻，頓時變得天翻地覆。

美國民權聯盟同時代表另一名新州婦女對醫院提告，這名婦女也是因為吃了早餐而導致毒品檢測沒有過關。列為被告的是哈肯薩克大學醫療中心(Hackensack University Medical Center)及維圖亞沃里斯醫院(Virtua Voorhees Hospital)。

美國民權聯盟指出，這兩名婦女都因為在醫院接受毒品檢測出現偽陽性，被通報給新州兒童保護局。

姓氏保密的提告婦女之一「凱特」(Kate L)發表聲明指出，毒品檢測未能過關的感受，彷彿自己的人格及親子教育能力都遭到醫師質疑。她說：「我對於再次上醫院都感到害怕。我將永遠擔心我的家庭會不會骨肉分散。這就是為什麼我們要盡一切力量，避免這種狀況又發生於任何人的身上。」

訴狀中指出，凱特入院待產時便接受驗尿，懷孕期間婦產科也規定定期驗尿，檢查蛋白質與其他營養素是否不足；生產前一天，她以為提供尿液又是例行檢查，卻未料到是毒品檢測，結果因為吃了罌粟籽貝果而出問題。

凱特指出，女兒隔天出生後就被送到新生兒加護病房，後來詢問院方何時可以帶女兒回家時，醫師卻解釋說尿液檢測驗出毒品，她與丈夫都大為震驚。凱特接受後續幾次毒品檢測都呈陰性，後來雖然獲准帶女兒回家，卻受到兒童保護局在後續兩個月裡展開全面調查，案件雖然已經結案，凱特產下女嬰毒品檢測始終都是陰性，案底卻將留在新州兒童保護局系統至少三年。

另一名提告婦女「凱特琳」(Kaitlin K)也是因為到醫院之前吃了罌粟籽貝果，而在毒品檢測中出現陽性，她所生下的男嬰毒品檢測則為陰性。

檢測 毒品 凱特

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