通膨+銀行危機夾殺 拜登支持度38% 幾掉到上任來最低點

拜登總統支持率幾乎掉到上任以來最低點，副總統賀錦麗也未能贏得民眾支持，不過兩人仍會是角逐連任的競選搭檔。（Getty Images）

美聯社與NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)公布最新聯合民調 指出，知名銀行連續倒閉，通膨高漲遲遲不退的同時，拜登 政府設法為民眾營造一股安定感，但拜登總統施政滿意度比一個月前退步，幾乎降至上台以來支持度最低點。只有25%受訪者認為美國經濟良好或國家正朝著正確方向發展。

民調結果顯示，過去幾個月裡，拜登支持度出現微幅變動，目前施政滿意度為38%，今年2月在相同調查中的施政滿意度則有45%，今年1月統計則為41%。拜登施政滿意度在2022年7月為36%，成為上台以來最低點，當時汽油、食物以及日常生活開銷等價格一路飆漲，美國家庭深受其苦。

過去幾個月裡，拜登施政滿意度則在40%左右徘徊。

調查顯示，受訪者對拜登的感受好壞參半，民眾對於拜登並沒有堅定支持與深度厭惡的兩極化感受。30歲受訪者、住在密爾瓦基(Milwaukee)的數據分析師杜耶爾( Andrew Dwyer)便說，對拜登的看法是「中立但偏向支持」。

杜耶爾說：「我並不覺得拜登可以充分代表我的立場與關注議題，但我知道身為總統對於很多事情必須妥協。」

對於拜登領導國家經濟的表現，有31%受訪者表示滿意，與過去一年來民調結果大致相同。美聯社報導，拜登對於國家經濟的處理，在民調當中向來是表現較差的領域，至少從2021年底以來始終如此，正好是拜登政府聲稱通膨只是短期現象，結果卻演變讓美國企業與家庭叫苦連天之際。

未滿45歲的民主黨 員，對拜登的看法最為不好，拜登支持度因此被拉低。45歲以下的民主黨員當中，有54%受訪者認同拜登經濟施政，相較之下，45歲以上民主黨員當中，則有72%受訪者認同拜登經濟施政。

45歲以下民主黨員當中，66%受訪者對拜登整體施政感到滿意，但45歲以上民主黨選民則有85%對拜登政體施政感到滿意。