民調雖低迷 美國首位女性副總統賀錦麗仍將搭檔拜登

賀錦麗上台兩年未能贏得民眾支持，不過她將繼續擔任拜登總統角逐連任的競選搭檔。（歐新社）

路透報導，賀錦麗 身為美國史上第一位女性副總統，上台兩年來卻沒能贏得美國民眾支持，不過她將繼續擔任拜登 總統角逐連任的競選搭檔。

報導說，民主黨 消息人士說，拜登與賀錦麗工作關係雖然良好，賀錦麗某些負責項目還是讓拜登失望。拜登認為，如果前總統川普在共和黨初選勝出，2024年大選不管是賀錦麗或其他民主黨內有意角逐大位者，沒有人能贏得了川普。一名前任白宮官員說，拜登決定參選連任便受到這個考量的影響。

報導指出，賀錦麗民調表現低迷，不受華府建制派青睞，擔任副總統初期表現差強人意，引起民主黨同僚憂心，但她仍將以副手身份面對下一場全國選舉。

如今賀錦麗面臨壓力更加沉重，因為80歲的拜登將尋求連任，可能成為美國史上首位八旬總統。萬一拜登贏得連任選舉，但後來身體狀況不佳或無法視事，58歲的賀錦麗將依法繼任。路透分析，這個事實將成為拜登角逐2024年連任選舉的選戰陰影。

前任白宮官員指出，拜登如果覺得賀錦麗沒能力，當初就不會挑選她做為副手，「但問題在於有沒有辦法在緊要時刻都有辦法扛起責任」。官員說，拜登決定參選連任的考量，賀錦麗因素並不大，拜登考慮多半以個人為主，「不過賀錦麗與其他民主黨參選人的條件，也是影響因素之一」。

拜登挑選賀錦麗為2020年競選搭檔時，根據2020年8月的路透與市場研究調查機構「易普索」(Ipsos)聯合民調，賀錦麗在女性選民、年輕選民甚至某些共和黨員之間的支持度都勝過拜登。

然而，出任副總統之後，根據「真清晰政治」(Real Clear Politics)網站統計，賀錦麗施政滿意度僅39%。

賀錦麗本周預訂前往非洲訪問，這項行程安排有助於強調賀錦力的外交經驗，讓媒體標題做出對她有利的正面報導。