俄烏戰爭為領土糾紛之說惹議 德桑提斯改批普亭是戰犯

佛州州長德桑提斯先前稱俄烏之戰是「領土糾紛」，現改口指稱俄入侵烏克蘭就不對。（美聯社）

可能宣布投入2024年總統大選的的共和黨 籍佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)先前稱俄烏戰爭為領土糾紛，在黨內遭到抨擊；他在23日播出的訪問中改口，稱話語遭到曲解，俄國入侵烏克蘭就不對，並說普亭是戰犯。

他接受福斯新聞訪問時表示，他以領土糾紛描述俄烏衝突，要放在烏克蘭東部頓巴斯地區目前雙方衝突，和2014年普亭侵占克里米亞的脈絡上看，那些地方俄裔居民很多，但這不表示「我認為俄國有權」侵占。

他被「曲解」的談話，主要是說美國有更重要的國家利益，包括邊境安全、解決自己軍方的戰備危機，和制衡中國共產黨的經濟、文化和軍事力量，而捲入烏克蘭和俄國之間的領土糾紛，不在這些國家重大利益事項之列。

此話一出，共和黨內反對、批評甚至譏諷之聲四起，已宣布參選提名的前南卡州長海理說，把俄烏戰爭刻畫為領土糾紛，就是「軟弱」；佛州 國會參議員魯比歐認為只懂州級事務的德桑提斯可能不知道，外交是用詞要很小心的領域，暗諷後者「外交無知」；南卡州國會參議員葛理漢說，德桑提斯就此問題「和中國同一立場」。

德桑提斯在23日播出的英國名嘴摩根(Piers Morgan)訪問中，除了強調那番「領土糾紛」發言遭到曲解，還進一步指普亭為「戰犯」。

民主黨一面引述共和黨人的批評，一面調侃道，德桑提斯這番「發言跌跤」顯示他已經黔驢技窮，玩不出新把戲了。

路透最新民調顯示，即使他能打敗川普，獲得共和黨提名，他的保守政見如嚴禁墮胎和寬鬆槍械管制，可以幫他在佛州節節勝利，卻可能讓他輸掉總統選舉。

德桑提斯反新冠疫苗、反同性戀等鮮明的「文化論戰」立場，雖然在佛州有選票支持，在全國選戰場上，根據民主黨策士莫瑞(Mike Morey)的觀察，會對共和黨提名人造成「巨大的負擔」。

路透3月14-20日對全國4410選民抽樣調查發現，贊成嚴格限制墮胎權的選民，只占三分之一，而63%反對寬鬆的槍械管制法律，例如未經核准也未經訓練可在公共場所攜帶槍枝，但不得外露的法律。