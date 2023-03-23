新規上路…肝臟移植2富州暴增 7窮州反跌 器官浪費新高

新肝臟移植數據，紐約和加州移植手術量創逾十年新高，但南部和中南部七州卻出現劇降。（Getty Images）

華盛頓郵報和The Markup公司發現，新肝臟移植規定，看似漂亮的新數據，是在犧牲死亡率較高的貧窮州下所得來的；紐約和加州 移植手術 量創逾十年新高，但南部和中南部七州卻出現劇降。

負責為聯邦政府監督器官捐贈系統的「器官共享聯合網路」(UNOS)指出，新政策旨在讓候補名單上病情最嚴重的患者，能優先獲得器官，無論這名病患所在地。但批評者指出，此措施導致醫療保健方面較落後地區的移植手術減少，死亡人數增加。

根據政府數據，波多黎各和阿拉巴馬、路易斯安納、堪薩斯、北卡羅來納、南達科他、愛阿華與賓州的移植手術數量劇減。阿拉巴馬州 ，儘管全國移植和捐贈數量，成人肝臟移植數仍減少了44%，降至72例；在路易斯安納州，肝臟捐贈量是紐約的兩倍，平均每10萬人就有四人捐贈器官，但2021年成人肝臟移植手術量卻下降27%。

與此同時，當初積極遊說新政策的紐約和加州，在2021年肝臟移植數量分別創下逾十年來新高，分別是603例和959例。

新政策也讓肝臟運輸平均距離倍增；數據顯示，跨州運輸量從2019年的21個州和地區增加到2021年的42個州和地區。而肝臟浪費數量更是出現近十年來新高點；2021年十分之一的捐贈肝臟遭浪費，達949個。

「你在把器官分配政策改成，用貧窮地區的資源來獎勵富裕州與地區，」范德堡移植中心(Vanderbilt Transplant Center)主任卡普(Seth Karp)就直言表示，「這作法很令人擔憂。」