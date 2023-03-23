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拜登政府整頓「器官移植」 盼縮短等待期救更多條命

記者張聲肇／綜合報導
「器官移植」制度涉及多個機構，拜登政府進行改革措施，縮短病患等待期，提升族裔機會平等，減少死亡。（Getty Images）
「器官移植」制度涉及多個機構，拜登政府進行改革措施，縮短病患等待期，提升族裔機會平等，減少死亡。（Getty Images）

拜登政府22日宣布「器官捐贈移植管理制度」的改革措施，期能縮短病患等待期，提升族裔機會平等，減少死亡。

40年來，政府委託非營利組織「器官共享聯合網路」(United Network for Organ Sharing ，UNOS)執行美國的器官移植制度，拜登政府現在打算打破它的獨占地位，讓更多機構或組織參與。

目前UNOS的業務包括監督所有收集器官的組織，制定器官分配與病患優先順序排定政策，管理龐大的電腦系統，媒合捐贈的器官和最需要接受移植的病患。

政府認為這個壟斷局面要打破，不一樣的業務可另尋機構承擔，但由多少機構來分擔，目前還不清楚。健康資源及服務管理署(HRSA)預定秋季公開招標，但會有多少業務讓多少機構承包，它不願詳說。

不過，主要目的是把器官媒合作業現代化，讓整個複雜的移植制度更有效率，更容易究責，因此，要讓制定器官移植政策的各機構董監事會更具獨立性。

HRSA署長詹森(Carole Johnson)說，器官捐贈移植制度涉及的每一環節負責機構之間彼此競爭，每一業務都由最具效率的組織負責的話，病患就可獲得最佳服務。

HRSA自22日起，把器官捐贈與移植資料，分門別類上傳到更容易了解的網站，讓病患及家屬更能夠據以決定下一步該怎麼做。

政府也要求國會給HRSA多一倍的經費，明年編列6700萬元，讓它更能夠發揮督導有關業務的功能。

22日宣布的改革計畫，並未包括直接處理更困難的問題，例如有人願意捐出器官，但最後沒人處理，平白浪費救人一命的機會；醫院常常拒絕使用「不盡完美」但能「活人一命」的器官。去年，權威科學家小組建議政府，針對這些艱難的挑戰，制定績效評量的目標。

UNOS元月就提出自己的改進計畫，並保證配合政府的目標，善用本身的經驗與專長，為全國病患提供最佳服務。

拜登

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