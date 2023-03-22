「一切等過20大 北京倉促解封」美聯社揭中國解封內幕

2023年1月，中國上海一家醫院擠滿了新冠患者，面對官方突取消清零，許多老年病患生命垂 危。 （美聯社）

中國政府自新冠疫情 爆發以來，執行嚴格的清零政策，不料去年12月7日，突然宣布取消清零管控，美聯社(AP)首次取得一份報告，讓外界可以一窺北京 政府下定解封的內幕。

根據美聯社取得的文件顯示，早在2022年3月，中國醫學專家即向國務院提交一份鬆綁疫情報告，不料當月上海爆發大規模疫情，國家主席習近平 下令封城，於是公衛專家不再談論鬆綁政策，避免挑戰習近平的權威。

隨後上海疫情獲得控制，但距離中共召開20大，僅隔數個月，因此鬆綁再度面臨卡關，只能繼續執行清零；一位不願透露姓名的醫學專家表示：「每個人都在等黨代表大會，人人無可避免保持某種程度的小心謹慎。」

直到20大結束，根據美聯社取得10月28日一份內部報告，撰寫該報告的中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友批評北京市政府過度控制疫情，「毫無科學依據」，而且曲解清零政策可能「引起社會不滿」。

另外，針對武漢新冠疫情率先提出警告的鍾南山，也親自寫信給習近平，告知清零政策無法再持續，建議逐步鬆綁；於是去年11月初，在國務院副總理孫春蘭主導下，召集專家商討鬆綁政策，11月10日習近平下令鬆綁疫情。

隔天，北京政府公布防疫優化措施「二十條」，例如重新劃分疫情風險區、縮短隔離天數等，但與此同時，習近平仍明確表示中國堅持清零政策。

由於政府高層訊息矛盾，地方政府無所依循，在歷經三年清零防疫後，大眾累積已久的不滿情緒在11月下旬爆發，包括新疆在內各地，發生多起抗議活動，一度傳出要求習近平下台的聲浪，是自1989年天安門事件以來，對中國共產黨政權最直接的挑戰。

去年12月7日，中國衛生部門又宣布「新十條」，驟然取消包括封城、大規模篩檢與跨區人流等限制，令全國措手不及。

由於解封之際正值病毒容易散佈的冬季，而且在醫療院所藥物、人力不足情況下，造成確診者大量死亡，根據香港大學的研究，如果北京政府宣布解封前，備妥足夠的藥物和疫苗，將可避免20至30萬人死亡。