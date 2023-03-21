訪中祭祖見高官？馬英九「客隨主便」

中華民國前總統馬英九(左)將赴大陸湖南祭祖。圖為馬英九每年春節都會到台灣苗栗馬家庄馬氏宗祠上香祭祖。(本報資料照片)

台前總統馬英九 將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，馬英九基金會執行長蕭旭岑20日表示，沒安排、也不會會見北京 相關人士，但對陸方安排接待層級或有朋友希望會面餐敘，則「客隨主便」。是否影響台2024選舉？蕭說，馬英九是顧全大局的人，國際、國內情勢都很複雜，到大陸祭祖就單純化處理。

國台辦歡迎「馬先生」

大陸國台辦發言人馬曉光20日回應，「大陸方面歡迎馬英九先生來大陸祭祖、參訪，並帶領台灣青年學生前來交流」。

馬曉光並指出，慎終追遠是中國人的傳統，清明節祭拜祖先是兩岸同胞共同的習俗；兩岸青年加強交流交往，能為兩岸關係和平發展增添新生力量、注入青春活力，「我們願意為馬英九先生來訪提供必要協助，祝他此行一切順利。」

傳將會宋濤、王滬寧

另據北京消息指出，儘管不會有「馬習二會」，國台辦主任宋濤預計在南京會見馬，也傳出中共對台二把手、全國政協主席王滬寧有可能在上海與馬會面。

總統府發言人林聿禪表示，總統府已於20日早上收到馬英九的出訪申報，基於馬英九出境管制期限已屆滿，總統府尊重馬英九祭祖規畫，了解相關安排後，並洽相關單位，就馬英九此行的安全等事宜，給予必要協助。

規畫時不知蔡將訪美

馬英九此行恰與蔡英文總統規畫出訪時間重疊，引發「雙英拚場」的聯想。蕭旭岑表示，此次赴陸祭祖的行程，早在農曆年前就已開始規畫，完全不知道蔡有美國行，完全是巧合。

蕭旭岑指出，馬英九到哪邊都是中華民國 的前總統，這無庸置疑，但由於兩岸互不承認主權，互不否認治權，此次陸方也將延續2015年馬習會的例子，以「先生」來稱呼馬英九。馬英九今年將屆滿73歲，從事兩岸工作近40年，卻是目前中華民國唯一還沒有去過大陸的高層政治人物。今年初大陸疫情解封，再加上中華文化講究慎終追遠，讓馬英九赴陸祭祖盡孝道，相信台灣人都能認同。

馬英九預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市，也將帶領馬英九基金會「大九學堂」30位青年學子參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與大學生交流。