AIT前理事主席卜睿哲：美中繼續交惡 台不會受益

美國在台協會前理事主席卜睿哲，針對台海局勢做出分析。(記者曾原信／攝影)

美國在台協會(AIT)前理事主席卜睿哲(Richard C. Bush)訪台，20日在遠見天下文化事業群舉辦的論壇指出，台北定義的「國家利益」方式不一定和華府相同，「如果美中關係繼續惡化，台灣不會從中受益」。

針對兩岸局勢，卜睿哲指出，兩岸問題不在於選擇接觸或威懾，而是在於如何平衡和整合兩者，「除了一國兩制之外，是否存在一個台灣主流民意可接受的兩岸政治安排？」

他憂心，美國政治家在支持和幫助台灣方面的相關作為過於積極的趨勢，恐激怒北京採取報復行動；儘管台灣與美國緊密結盟，但雙方定義的國家利益方式並不一定相同。

對於兩岸互動情勢，卜睿哲歸結兩種政策傾向，第一種是對中國的安撫和接觸，自從2005年以來，這一直是國民黨的首選；第二種是出自恐懼的警惕和威懾，已經是民進黨的首選。

但在卜睿哲看來，問題在於如何平衡及整合兩者。他認為，美中雙方彼此敵意強烈，美中恐無法避免一戰，而美國兩黨一致的反中共 識開始發酵，中國境內的民族主義也正在崛起。

卜睿哲建議，台灣的政治領袖應齊聚，創造一套連貫的政策以應對兩岸關係帶來的挑戰，否則「分裂的台灣社會將使自身國際處境更加脆弱」。

台灣前國安會秘書長蘇起在同場論壇分析，中共總書記習近平 權力集中，已構建「能打也能談」布局，認為習不會滿足於反台獨，而會直接將兩岸局勢推向統一。

蘇起分析，在馬英九政府執政時期，主軸是對中國「先和後拖」，先經濟後政治，還沒有進入到政治談判，且評估當時習近平剛上台，樂見兩岸穩定，實力對比上台灣也仍有相當籌碼，可惜馬政府很快陷入政治被動。當前，蔡英文 政府與民進黨的選擇是「鬥」，減少經貿以外民間交流，靠攏美國，去年提出「互不隸屬」後，兩岸也不再有談或和的可能。

蘇起說，蔡英文提出「互不隸屬」後，中國對台整體已趨向「鬥」，其中，民間敵視台灣的情緒最令人擔心，因此去年九合一選舉後，中方開始區隔台灣政府與人民，對政府硬、對人民軟。他評估，基本上「習近平會在第三任完成統一，不會再拖下去」。