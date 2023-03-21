馬英九祭祖之行過年前就敲定 習近平歡迎

中華民國前總統馬英九將赴中祭祖，馬英九基金會執行長蕭旭岑說明行程指出，沒安排會見北京相關人士。（記者許正宏／攝影）

中華民國前總統馬英九 將於月底訪中國祭祖，蔡英文總統也將出訪友邦過境美國，「雙英」出訪大拚場，民進黨質疑「馬英九辦公室」刻意安排，馬英九基金會執行長蕭旭岑否認。據了解，蕭旭岑在今年農曆過年前銜命赴北京 和對岸溝通，中共總書記習近平 對馬英九訪中表達歡迎，雙方事先達成高度默契。

馬英九此行是祭祖，選擇在3月27日至4月7日赴中國。蕭旭岑表示，「因為清明節是中華老祖宗指定的日子」，清明節只有一天，絕非要和蔡總統互別苗頭，祭祖行程早在農曆年前就敲定。

他說，蔡英文總統出訪和美國聯邦眾院議長麥卡錫會面，是後來決定的，若真要像民進黨所言去計較出訪先後，雖屬巧合，但確實是馬先蔡後。

據了解，馬英九去年開始規畫祭祖之行，馬大姊馬以南多年來都有和湖南老家湘潭市湘潭縣白石鎮的親戚連絡，這次馬家四姊妹也會陪同祭祖，完成父親馬鶴凌心願。

據了解，馬英九基金會執行長蕭旭岑今年農曆過年前，即銜命赴北京與對岸溝通，對岸轉達中共總書記習近平對馬英九訪中的歡迎之意，也允諾會給予一切必要之協助，雙方有高度默契。對此，蕭旭岑20日不願證實，僅強調和陸方都有充分和必要的溝通，雙方對行程都有高度共識。

國民黨一名熟悉大陸事務人士分析，國台辦新聞稿指出的「大陸方面」歡迎馬英九，其實蘊含玄機；他說，所謂「大陸方面」，就是代表習近平，也就是這趟行程是習近平親自同意邀請。

馬英九此行沒有政治行程，也未安排訪北京，未安排會見北京人士，也未向中方提出要求。至於到南京、武漢、長沙、重慶、上海，預計與「五大城市一把手」市委書記、市長層級官員會面，也會與國台辦主任宋濤會面。傳中 國全國政協主席王滬寧可能與馬英九會面，蕭旭岑表示，如與當地朋友會面，都客隨主便，但大陸領導階層按例應不會到外地會客。

除了私人祭祖，馬英九這次帶領大九學堂30名青年學生參訪，並與對岸大學生交流，馬未安排正式演講，僅主持促成兩岸年輕人對話。