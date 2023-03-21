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聯合國警告：化石燃料不減 暖化只會更嚴重

記者張聲肇／綜合報導
2022年11月，澳洲昆士蘭海岸附近海域，可以看到大堡礁上的珊瑚。 （美聯社）
2022年11月，澳洲昆士蘭海岸附近海域，可以看到大堡礁上的珊瑚。 （美聯社）

聯合國20日警告，人類再不立即減少化石燃料的使用，地球暖化將在未來十年來到難以逆轉的危險轉折點，2030年代前五年的氣溫將比工業化前上升華氏2.7度(攝氏1.5度)，熱浪、乾旱、暴雨、海平面上升和洪水都將增加。

聯合國政府間氣候變遷小組綜合2018年以來的六份報告，提醒2015年巴黎氣候會議上，應允盡力把暖化增溫控制在攝氏1.5度以內的所有國家，過了這個拐點，天災、歉收、物種滅絕等，都將是人類難以應付的衝擊。

但去年煤炭、石油和天然氣的消耗，創下溫室氣體排放的新紀錄，前述1.5度的可控範圍，已經達到1.1度，要達到十年內不衝破1.5度的目標，似乎愈來愈不容易。

小組說，最後一次「挽地球於過熱」的機會是工業化國家立即攜手合作，在2030年前將溫室氣體減半，並在2050年代初之前，不再讓大氣層吸收「人造」二氧化碳。做到這兩點，地球增溫控制在1.5度以內的機率還有50%。

如果做不到，或即使晚個幾年才做到，很可能巴黎氣候峰會的目標就無法達成，人類只能面對更熱，也更危險的未來。

報告出爐時間恰逢世上兩大污染國增加污染的計畫；芬蘭能源與清潔空氣研究中心說，中國去年核發了168張大大小小煤炭發電廠的營業許可；拜登政府上周核准在阿拉斯加國有土地大舉挖掘油井的「柳樹」開發計畫。

195國認可的報告說，化石燃料「體制」內的煤炭電廠、油井、工廠、汽車和卡車等，足以在本世紀結束前釋放出增溫攝氏兩度的二氧化碳，要更低的話，很多「排放霸王」設施或工廠必須廢棄或提早除役，要不然就得以乾淨能源取代。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)說，增溫限在攝氏1.5度以內的目標仍可達成，不過非得有氣象行動的大躍進不可。他呼籲各國不要再建煤炭發電廠，也不要再開採石油、天然瓦斯。

許多科學家說，萬一達不到這目標，不表示人類就會滅絕，不過每增加一丁點溫度，對全球人類的危險就增加一分：致命的熱浪、缺水、營養不足、自然生態失衡，均威脅人類的福祉。增溫攝氏1.5度和2度雖僅差半度，就可能讓數千萬人生命遭受熱浪、洪水、旱災的威脅，也足以決定珊瑚礁和極地冰層是否續存。

2022年7月，印尼一家人走過中爪哇省廷布爾斯洛科；此處海平面上升，居民必須抬高...
2022年7月，印尼一家人走過中爪哇省廷布爾斯洛科；此處海平面上升，居民必須抬高家中的地板。 （美聯社）

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