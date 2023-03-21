氣候變遷讓花粉過敏季變長 美國前20名嚴重城市出爐

一名亞裔女子在盛開的花叢前因過敏而擤鼻子，氣候變遷致使花粉量逐年增加。（Getty Images）

600萬對花粉過敏 的國人注意了：氣候變遷 已讓美國的過敏季節更長、更嚴重，中西部受衝擊最大，堪薩斯州威契塔(Wichita)是最嚴重的城市，其次是達拉斯。

美國氣喘與過敏基金會(Asthma and Allergy Foundation of America)公布「2023年過敏難過都市排行」報告，第三名是賓州史克蘭頓(Scranton)，奧克拉荷馬市和土耳沙(Tulsa)分居四、五。前20名當中，佛羅里達州就占了7名；紐約州羅徹斯特排名第20。

排名根據各地花粉量、成藥銷量、和過敏科醫師人數綜合評比，威契塔總分100居冠，表示對過敏患者最難忍受，達拉斯87.26，羅徹斯特76.74。

報告撰稿人、基金會副會長艾芙特卡瑞(Sanaz Eftekhari)說，南部的冬季愈來愈暖，植物開花期變長，花粉更多，符合預期。北部如史克蘭頓排名很前面，則因藥店提供的藥物不夠，但過敏的人很多，導致患者「難過」。

去年，過敏者最不會「不好過」的都市包括水牛城、西雅圖、克利夫蘭、奧斯汀、俄亥俄州的艾克隆(Akron)和華府。其中有些地方花粉也不少，但醫藥和醫生都夠，減輕了患者的難過。

基金會發布排行報告已十年，今年的排名大致符合花粉量分布圖。例如，德州 麥卡倫(McAllen)、奧克拉荷馬市、里奇蒙( Richmond)、聖安東尼和今年的冠軍威契塔，都是花粉量高居不下的城市。

替基金會監測美國前100大都市花粉量的Pollen Sense公司執行長班德森(Landon Bunderson)說，威契塔和賓州都是花粉量「極高」的地區，有些地方的偵測器捕捉到的花粉粒，需人工手算，通常都會每小時自動統計無誤。

植物生態學家安德瑞格(William Anderegg)說，每個都市的植物種類和植被總面積及型態不同，還要看氣候因素，如開花期多長，過敏原的問題，其實很複雜、多樣。

他說，東南部因為氣候變遷，花粉量逐年增加；花粉原本就很多的德州和中西部，增加的數量也很大。二氧化碳排放增加，加速植物的光合作用，也是花粉「產量」增加的原因。