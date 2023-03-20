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TikTok備戰聽證 組「親拜登」遊說團 還找數十位網紅助陣

TikTok備戰國會聽證 組「親拜登」遊說團、數十網紅助陣

記者胡玉立／綜合報導
加州卡爾弗城的TikTok公司辦公室，可見到大型標幟。（Getty Images）
加州卡爾弗城的TikTok公司辦公室，可見到大型標幟。（Getty Images）

在西方世界腹背受敵的短影音平台抖音(TikTok)23日將在國會作證；面對此背水一戰，抖音使出渾身解數，不但聘請與拜登有關聯的頂級政治公關諮詢公司SKDK負責遊說，還找來數十位抖音網紅到華府停留三天，訂22日舉行記者會讓網紅現身說法，試圖扭轉局勢，避免抖音被強制出售。

聘頂級民主黨政治公關

國際版抖音執行長周受資(Shou Zi Chew)23日將在眾院能源和商務委員會作證。知情人士向政治新聞網站Politico透露，抖音面對華府如顯微鏡般的審查，前幾個月已聘請SKDK提供公關通訊支持。

SKDK被認為是華府人脈最廣的民主黨公關公司，數位前任高層曾在拜登政府擔任高級和中級職務；其中，創始合夥人鄧恩(Anita Dunn)去年5月重回白宮擔任資深顧問，之前她曾積極投入拜登2020年大選，並為早期拜登政府工作。其他目前在拜登政府的前SKDK員工還包括：白宮副通訊主任伯納(Kate Berner)和齊斯肯德(Herbie Ziskend)、國防部副發言人辛格(Sabrina Singh)和內政部發言人薛利(Tyler Cherry)。

網紅以「內容創作者身分」發聲

知情人士透露，抖音已出錢邀請數十位抖音網紅赴華府停留三天，他們將以抖音內容創作者身分在22日舉行記者會。

抖音發言人發言人布朗(Jamal Brown)表示，「在華府辯論抖音的立法者，應聽取那些生活將直接受其決定影響的人的意見；我們歡迎我們的創作者來到華府，協助他們發出自己的聲音，並繼續為其生活和社區帶來有意義的影響。」

基於抖音對美國國家安全形成潛在風險和擔憂，拜登政府已要求抖音母公司、北京「字節跳動」(ByteDance)出售其持有股份，否則可能面臨禁令。國會兩黨參議員也提出「限制法案」(Restrickt Act)，賦予聯邦政府新權力來限制抖音，並可能禁止來自中國等被認定是美國敵對國家的科技。

美國外國投資委員會(CFIUS)正研究抖音是否「惡意使用」其取得的數據資料；CFIUS負責審查涉及外國投資與國安問題的特定交易。

為減輕聯邦政府對抖音的限制行動，字節跳動自2019年以來已花費逾1300萬元用於遊說。

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