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價值合計近30萬…川普涉侵吞117件外國贈禮

記者胡玉立／綜合報導
民主黨指控川普未向國務院申報大量外國政府贈送的禮物，圖為川普離任時從艾森豪政府大樓搬走大量文件。(美聯社)
民主黨指控川普未向國務院申報大量外國政府贈送的禮物，圖為川普離任時從艾森豪政府大樓搬走大量文件。(美聯社)

民主黨人17日於眾院監督委員會(House Oversight Committee)發布臨時報告，指前總統川普及其直系親屬在2017年至2020年間從外國政府收到的禮物，有117件未依法向國務院披露，價值合計29萬1000元；其中一幅超過「真人大小」的川普肖像畫下落不明，目前可能置於他佛州住所海湖莊園。

民主黨指控川普未向國務院申報大量外國政府贈送的禮物，圖為川普任內訪問沙烏地阿拉伯...
民主黨指控川普未向國務院申報大量外國政府贈送的禮物，圖為川普任內訪問沙烏地阿拉伯，接受國王薩爾曼贈勳。(美聯社)

眾院民主黨團表示，這些未申報的外國禮物來自中國國家主席習近平、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)等人；其中來自沙國的17件禮物總價值逾4萬8000元，「已引發有關川普為何未向公眾披露這些禮物的重大疑問」，以及它們是否可能被用來影響川普政府政策。

眾院監督委員會民主黨領袖瑞斯金(Jamie Raskin)告訴有線電視新聞網(CNN)，這些禮物未曾申報，有些已經失蹤，「嚴重違反外國薪酬條款(Foreign Emoluments Clause)」，若有證據證明，國會可提出刑事轉介。

眾院民主黨人指稱，僅川普一人未申報的外國禮物就超過50筆，總價值估計逾15萬元。川普已告知國務院的外國禮物，2017年有36件、2018年17件、2019年23件，2020年一件也沒有。

「外國禮物和勛章法」(Foreign Gifts and Decorations Act)禁止總統和聯邦官員保留超過一定價值的外國禮物，目前最低標準為415元。該法還針對如何公開披露有關外國禮物資訊制定制度，並允許收到價值超過規定金額禮物的官員，可選擇買下這些物品。

報告指出，川普收到的一些禮物價值數萬元，其中包括價值1萬2000元的烏茲別克(Uzbek)絲綢地毯、來自卡達君王(Emir of Qatar)價值3萬5000元的匕首。

至於某些下落不明的物品，其中一幅「比真人還大」的川普肖像畫，是薩爾瓦多領導人委託繪製，在2020年大選前送的禮物；目前未發現「該畫被如何處置的紀錄」，但某些紀錄顯示，這幅畫可能在2021年7月被當成「川普財產」移至佛州。

川普 眾院 民主黨

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