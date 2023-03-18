雙肺移植救兩命 肺癌末期患者：人生有了截然不同意義

芝加哥西北醫學 中心(Northwestern Medicine)宣布好消息，兩名被告知只剩數周或幾個月壽命的肺癌四期患者，在接受雙肺移植後，可以自由呼吸了。

肺癌是美國癌症 死亡主因，美國癌症協會估計今年將有逾12萬7000名國人死於肺癌。四期肺癌意謂除了原發性腫瘤外，肺部還出現其他腫瘤或癌細胞已擴散至更多器官。

西北醫學中心15日表示，可供四期肺癌患者選擇的治療方式有限，雙肺移植為部分患者提供了挽救生命的可能。但醫生也表示，患者須滿足特定標準才能進行雙肺移植，包括癌症位於肺部且患者已試過所有其他治療方案。

兩位雙肺移植成功患者，分別是2020年被診斷出肺癌的54歲芝加哥居民庫理(Albert Khoury)和2022年1月被告知罹患四期肺癌的64歲明尼蘇達州退休護士亞美莉(Tannaz Ameli)。

庫理在疫情開始時出現症狀，他以為自己得了新冠肺炎，不久被診斷患有一期肺癌，2020年7月他開始治療，肺癌仍迅速發展至四期，他被告知可考慮接受臨終關懷療法。

但西北醫學坎寧胸腔科研究所(Northwestern Medicine Canning Thoracic Institute)胸腔外科主任巴拉特(Ankit Bharat)等腫瘤學家研判認為，庫理的癌症並未擴散到身體其他部位，有資格接受雙肺移植手術 ，2021年9月他進行了七個小時的手術。

巴拉特表示，手術並非沒有風險；末期癌症患者仍可能在手術後復發。美國癌症協會科學長達哈特(William Dahut)也指出，移植後所需的治療風險也很大，「抑制免疫系統藥物可能讓患者在手術後感染，也可能出現二次癌症。」

但術後18個月，庫理沒有出現任何併發症，還恢復了工作；醫生給他看了胸部 X 光片，沒有癌症跡象。「當我看到那張X光片時，我信了他，」庫理說：「我的身體現在在我掌控中。」

亞美莉去年7月接受雙肺移植手術後，也沒有任何併發症。她說：「每天早上我睜開雙眼，簡直不敢相信，我的人生已有了截然不同的意義。」