日本研究：酒精耐受性較差 可能是東亞裔胃癌病因

研究顯示，東亞裔罹患胃癌比率較高，可能與酒精耐受性較差有關。圖為日本清酒和燒酒製造商協會在東京舉辦試酒活動。(美聯社)

日本 國立癌症 研究中心最新基因組分析顯示，東亞裔 較容易罹患胃癌，可能與酒精耐受性較差有關。

這份刊載於「自然遺傳學」期刊(Nature Genetics)的最新研究發現，低酒精耐受性與高瀰漫性胃癌罹患風險存有相對關係。瀰漫型胃癌風險是一種較罕見的胃癌，會同時侵襲胃部多個區域。

美國癌症協會(American Cancer Society)科學長達胡特(William Dahut)指出，這個研究是首次針對胃癌進行廣泛的基因組分析，共收集來自日本、中國、韓國、新加坡和美國近1500名胃癌患者的細胞。

達胡特說：「東亞裔體內一款與酒精代謝有關的特定基因發生突變後，較容易發展成特定型態的腫瘤。」

日本國立癌症研究中心癌症基因組組長暨研究共同作者柴田龍弘指出，東亞裔更可能遺傳到一種會影響酒精代謝能力的基因突變，這突變在其他種族群體中並不常見。亞洲人喝酒後較容易臉紅的「亞洲紅」現象，也是由同組突變基因造成。

洛杉磯希望之城醫療中心(City of Hope Medical Center)腸胃癌檢測研究人員戈爾(Ajay Goel )指出，許多東亞裔無法有效消化酒精，導致酒精長時間停留於胃中，讓慣性飲酒的人更容易罹患慢性胃炎，「最終，經過多年的反覆發病，這些患者罹患胃癌的機率，往往會隨之增加。」

根據數據統計，在東亞地區男性罹患胃癌的比例也遠高於女性，不過主要原因是東亞地區男性飲酒量往往遠高於女性。

東亞國家罹患胃癌的比例，向來都高於西方國家。全世界一半的胃癌病例發生在中國；在日本則是男性最容易罹患的癌症。然而在美國，胃癌僅佔每年新確診癌症病例的1.5%，因此美國常規篩檢並不會包括胃癌篩檢。