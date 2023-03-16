宏都拉斯索水電站3億元 中國開條件：與台斷交

台副總統賴清德(左)去年率團出席宏都拉斯共和國總統卡斯楚(右)就職典禮，並捐贈防疫物資。(; (圖／總統府提供)

宏都拉斯維持與台灣邦交 ，開出的價碼就是新帕圖卡(Patuca)水電站3億美元，中國提供貸款 和興建的唯一條件是必須和台灣斷交，但宏都拉斯總統卡斯楚仍然顧慮到美國可能的反應，因此沒有直接宣布斷交。

去年元月就職演說中，卡斯楚宣布全國用戶每月用電不超過120度的全部免費，由政府埋單，這占了相當大的比率。而在卡斯楚政府上台前數月，台灣已提供前政府1.9億美元貸款。

去年底中美洲銀行向宏都拉斯提供了5200萬美元援助，目前無法證實台灣是否唯一金主。但當地媒體上月報導卡斯楚政府已積欠超過2.3億美元的發電費用，包括購買私人發電在內，因此看來維持向民眾做出的免電費承諾應該是被迫攤牌的主因。

台灣如果願意繼續支付發電費用或部分援助修建水電站的3億美元，與宏國邦交或許可以再拖些時間，但目前看來機率不大。台總統蔡英文 規畫下月出訪中美洲，預定前往瓜地馬拉和貝里斯，沒有宏都拉斯。蔡英文獨漏宏都拉斯，其實就是十分明顯的訊號。

同屬中美洲的尼加拉瓜於2021年12月與台灣斷交，哥斯大黎加是2007年，巴拿馬2017年，薩爾瓦多2018年。

如果巴拉圭反對黨在今年4月底的總統大選獲勝，台灣可能再失去一個拉丁美洲邦交國。巴拉圭反對黨總統候選人艾里格里曾說，當選後將與台灣斷交，與中國開展關係，希望能夠促進大豆、牛肉等重要經濟產品出口。