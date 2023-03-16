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美太空軍司令：中國連續發射數百衛星 針對美國

編譯潘勛／綜合15日電
美國太空軍司令薩茲曼13日在參院作證表示，中國一直積極打造太空武器及科技，在2045年以前，成為世界第一太空強權。(Getty Images)
美國太空軍司令薩茲曼13日在參院作證表示，中國一直積極打造太空武器及科技，在2045年以前，成為世界第一太空強權。(Getty Images)

美國太空軍司令薩茲曼(B. Chance Saltzman)日前在參院聽證會表示，中國部署在太空的武器，想鎖定美方目標進行攻擊，包括過去六個月發射的35枚，已有347枚衛星；此外，俄羅斯也在測試、部署軌道反衛星武器、廣泛的網路戰力，以及陸基反衛星導彈、電子干擾及雷射武器。

華盛頓時報(Washington Time)15日報導，薩茲曼指出，中國較先進的太空戰武器就太空攻擊而言，是「最直接威脅」，而俄國太空戰具戰力雖較差，但對美方衛星發動攻擊或進行岔斷，也是「痛楚威脅」。

參院軍事委員會戰略軍力小組(Subcommittee on Strategic Forces)14日舉辦聽證，了解戰略軍力，薩茲曼表示中俄「均有意鎖定他們認定的美方弱點，鏟除美方在太空領域的優勢；中俄都加強長程精準打擊戰力，認定太空對未來戰爭至關重要；靠著癱瘓敵方太空通訊及導航系統，取得資訊優勢」。

中國15日在酒泉衛星發射中心使用長征11號運載火箭，成功將試驗19號衛星發射升空...
中國15日在酒泉衛星發射中心使用長征11號運載火箭，成功將試驗19號衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。 (中新社)

薩茲曼表示，中國一直積極打造太空武器及科技，想攻擊美方的太空系統及地面組件。北京的目標是2045年以前，成為世界第一太空強權，中方官員稱此為「空間夢」，部署雷射武器，可以攻擊衛星的感知器，還有電子干擾武器，可以癱瘓全球定位衛星及通訊衛星。

中國軍方還有幾款陸基導彈，能擊中繞軌衛星；中國第三種太空武器便是繞軌衛星，可以捕抓及打碎脆弱的敵國太空衛星。

中國研發反衛星武器，以攻擊飛在最高軌道的同步衛星，很令人關切。

地球同步軌道在2萬2236哩的高空，一枚衛星在那兒可用感知器涵蓋地球三分之一面積，拍照及蒐集電子資訊。

薩茲曼表示，太空軍為解決攻擊同步衛星的威脅，改而部署大量加硬的衛星到較低的軌道，具備「發現、追蹤及解決極音速飛彈」的戰力。

薩茲曼表示，至於一些有抓捕能力、把美方衛星扯離軌道的殺手衛星，要解決起來較為棘手，原因在美方有很多年代較久的衛星，不具備迂迴操控能力。

薩茲曼指出，改用數量多、較低軌的衛星，中國或俄國機器人殺手衛星，在太空要追捕較老型、高軌道、「肥美」的美式衛星，難度便增高；例如在俄烏戰爭，烏方使用大量的「星鏈」(Starlink)衛星進行通訊，俄方煞費苦心想攻擊烏軍通訊系統，經證實變困難許多。

中國13日在酒泉衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將荷魯斯2號遙感衛星發射...
中國13日在酒泉衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將荷魯斯2號遙感衛星發射升空。(中新社)

太空 參院 俄國

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