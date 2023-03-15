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風暴夾濕雪 東北部積雪釀災 斷電、停課、班機滑出跑道

記者胡玉立／綜合報導
一架達美航空班機在紐約雪城機場準備飛往紐約市拉瓜迪亞機場時，偏離滑行道，衝入跑道北側草地，所幸無人受傷。（美聯社）
一架達美航空班機在紐約雪城機場準備飛往紐約市拉瓜迪亞機場時，偏離滑行道，衝入跑道北側草地，所幸無人受傷。（美聯社）

冬季風暴14日在東北部分地區降下大量濕雪，在新英格蘭地區就至少造成超過25萬戶停電、眾多學校停課，公路險象危險，一架飛機還因此滑出滑行道。風暴路徑涵蓋新英格蘭部分地區、紐約州北部、賓州東北部和新澤西州北部；至15日各地區預計降雪量少則幾吋，多則數呎。

氣象局表示，風暴可望15日結束，預計新罕布夏州西南海拔較高地區積雪達兩呎，紐約州卡茨基爾(Catskills)等部分地區積雪約20吋；降雪量在麻州較高海拔地區從1呎到18吋不等，菲奇堡(Fitchburg)據報降雪量達18吋，波士頓降雪量約4至6吋；緬因州奧古斯塔(Augusta)積雪約8吋到1呎。

新罕布夏州警方14日下午即要求汽車駕駛勿再上路，州警處理因天氣導致車禍多達120多起。14日也是新罕州城鎮公職人員選舉日，70多個社區因暴風雨延遲投票；金斯敦(Kingston)警方為選民提供前往投票站的交通工具，維爾(Weare)投票站停電，一度改用電池供電燈具。

一架載有58名乘客和五名機組人員的達美航空(Delta Airlines)班機，從紐約雪城機場(Syracuse Airport)準備飛往紐約市拉瓜迪亞機場時偏離滑行道，衝入跑道北側草地；所幸無人受傷，機場也未關閉。潮濕大雪也壓垮紐約州首府奧爾巴尼(Albany)許多樹枝和電線，眾多房屋和企業停電。

馬里蘭州科利奇帕克(College Park)氣象專家奧里森(Andrew Orrison)指出，這次東北部降雪總量將是本季最高；「今年東北地區降雪量一直低於平均水平，因此這次東北部的風暴將產生非常大的影響。」

除了高海拔地區下雪，當局也警告沿海地區居民注意大雨可能引發洪水。紐約國家氣象局表示，長島和康乃狄克州南部陣風可能達到時速50哩。截至14日傍晚，尚未傳出人員傷亡。

新罕布夏州積雪嚴重，一名兒童遭倒樹壓住，消防人員正在搶救。（美聯社）
新罕布夏州積雪嚴重，一名兒童遭倒樹壓住，消防人員正在搶救。（美聯社）
紐約州府奧伯尼市區，城市的工作人員正在清理公車亭前的積雪。（美聯社）
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降雪 風暴 紐約州

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