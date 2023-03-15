共和黨總統初選升溫 川普左批德桑提斯 右打潘斯

前總統川普13日到愛阿華州造勢，左批佛州州長德桑提斯，右打前副總統潘斯。（路透）

共和黨 2024年總統初選競爭升溫，就在佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)造訪愛阿華州的三天後，前總統川普 13日也到當地舉辦造勢活動，並抓住農業政策對德桑提斯展開批評。川普對支持群眾說，一定會保護愛阿華州的玉米提煉乙醇(Ethanol)，「不讓想要破壞的任何人得逞」。

被認為是川普再戰2024最主要黨內對手的德桑提斯，先前在聯邦眾議員任內經常投票支持對包括玉米提煉乙醇在內等農業產品重新計算補助或刪減補助。

川普在13日造勢場合對台下群眾說，德桑提斯以前只要有機會就反對農業產品，以後必定仍是如此。他說，德桑提斯讓他想到2012年共和黨候選人羅穆尼(Mitt Romney)。

川普在私人專機上對隨行前往愛阿華州採訪的媒體記者說，當初為聯邦眾議員出身的德桑提斯參加2018年佛州州長共和黨初選背書，如今想起來可能覺得後悔。川普說，原本德桑提斯不被看好，「他是個死氣沉沉的政治人物，或許可能為某家律師事務所工作，或做其他的事情」。

川普已經宣布角逐2024年總統大選，德桑提斯到目前為止則尚未宣布。德桑提斯10日抵達愛阿華州，與愛州選民及地方領袖見面，周末期間轉往另一個初選較早登場的內華達州。

對於川普的批評，德桑提斯到目前為止大多予以忽略，若有回應則避免直接提及川普名字。根據多項全國民調，共和黨初選當中，川普支持度一直保持領先德桑提斯，但某些民調也顯示，共和黨員希望德桑提斯成為未來的美國總統。

川普13日也對媒體記者說，前副總統潘斯也要為2021年1月6日國會暴動承擔責任。川普說，如果潘斯當時把選舉人票退回國會，1月6日當天就不會出現問題，「對於1月6日事件，要怪罪他的地方有很多」。

川普表示，潘斯當時如果把賓州、喬治亞州、亞利桑納州選舉人票退回，選舉就會出現一個完全不一樣的結果，1月6日國會暴動也不會發生。

川普的談話是針對潘斯周末期間的發言做為回應。潘斯11日在華府演講中說，川普要求推翻選舉結果是錯的，而且身為副總統根本無權推翻選舉結果。潘斯指出：「我知道歷史將對川普究責。」