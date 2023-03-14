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從黃宗霑、李安到楊紫瓊…華裔創作視角 好萊塢終接納

記者陳建嘉／綜合報導
奧斯卡的華人傳奇 製表／聯合報
奧斯卡的華人傳奇 製表／聯合報

電影「媽的多重宇宙」讓楊紫瓊、關繼威以及導演關家永等華裔電影人，在奧斯卡獎徹底發光發熱，實際上華裔電影人叩關奧斯卡已有多年，獲得肯定機會不多，但都讓人印象深刻。加上黃宗霑、李安等多位影人引領，幾十年下來，終於順利讓主流好萊塢接納華裔創作者視角，向全世界推廣東方文化。

美籍華人攝影師黃宗霑早在黑白電影時代就在好萊塢成名，他不僅活用手提攝影機，更率先透過多功能的特技攝影，呈現更活靈活現的觀影體驗，曾十度入圍奧斯卡，並以「玫瑰夢」(The Rose Tattoo)、「原野鐵漢」(Hud) 兩度獲得奧斯卡獎肯定。

吳漢則是首位獲得奧斯卡獎肯定的華人演員，該片重現柬埔寨共產黨的高壓統治時期，吳漢演出該片前沒有任何演出經驗，卻被選角導演帕特戈爾登(Pat Golden)慧眼識中，打敗約翰馬可維奇(John Malkovich)等好萊塢男星，最終奪下男配角。

尊龍、陳冲主演「末代皇帝」(The Last Emperor) 改編自中國史上最後一個皇帝溥儀的生平事蹟，雖由義大利導演貝托魯奇(Bertolucci)以及歐美劇組團隊領軍，但全片主要演員皆由華人擔綱，電影雖由以英文發音，卻是首部在紫禁城拍攝的西方資金電影，當年也一舉拿下奧斯卡獎最佳影片、最佳導演等多項大獎。

近代最廣為人知的，莫過於台灣導演李安，早從「囍宴」便首次入圍奧斯卡最佳外語片獎，隨後又以周潤發、楊紫瓊、章子怡以及張震主演的武俠電影「臥虎藏龍」(Crouching Tiger, Hidden Dragon)在全世界獲得億萬票房佳績，更入圍十項奧斯卡獎，最終獲得最佳外語片獎等四座大獎。

李安之後在好萊塢拍攝「斷背山」(Brokeback Mountain)、「少年Pi的奇幻漂流」(Life of Pi)，兩度獲得奧斯卡最佳導演獎肯定。

在美國工作多年的中國女性導演趙婷，拍攝「游牧人生」(Nomadland)時敏銳觀察美國藍領階級的不安感，試圖在一次又一次大自然美景旅行中，為他們尋求心靈平靜，劇情兼具廣度及深度。當年勇奪拿下最佳影片、最佳導演，更為女主角法蘭西絲麥朵曼(Frances McDormand)拿下第三座影后，趙婷後來拍攝漫威電影「永恆族」(Eternals)，展現在藝術、娛樂之間皆游刃有餘的非凡功力。

奧斯卡獎 導演 電影

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