聖地牙哥2偷渡船翻覆8死 10多人可能已登陸逃走

加州聖地牙哥海岸，兩艘人口走私船11日翻覆，造成至少八人死亡。(路透)

兩艘人口走私船11日晚間在加州聖地牙哥 海岸翻覆，造成至少八人死亡，是美國海岸有史以來最致命的海上人口偷渡事件之一。惡水加濃霧也一度讓救援行動停擺，12日恢復搜救，但並未發現其他遇難者。

聖地牙哥消防局11日晚約11時30分接獲一名同船女子報警，表示在聖地牙哥靠近Black Beach處發生船難，她說與其他15人乘坐小船，已經接近海岸，但另外一艘載有八人的小船翻覆，有人落水掙扎。

救援人員獲報隨即趕到事故地點，發現有兩艘小船翻覆，遇難者遺體漂浮在水裡，附近還有救生衣和燃料桶，且因正值漲潮，救援人員不得不在與腰齊高的水中涉水搜索。

海岸防衛隊和聖地牙哥郡消防局從海中撈起共八具遺體，但天氣狀況不佳，讓救援行動一度停擺，12日恢復搜救，但並未找到更多遇難者。找到的遺體送往聖地牙哥郡法醫處。

沙洞+離岸流 危險海域

「那個地區即使在白天都非常危險，有許多沙洲和離岸流」，聖地亞哥救生員隊長加蘭(James Gartland)解釋，「你以為你可以在沙地著陸，跳入齊腰或及膝的水中，然後走上岸。但海灘上有許多很長的近岸沙洞，如果踩進洞裡，就會被離岸流拉回海裡。」

其他倖存者可能已經成功登陸逃走，包括打電話報警的女子。當局表示，不清楚該女子目前下落。

參與這次救援行動的包括聖地牙哥郡消防局、聖地牙哥市警局、聯邦海關和邊境保護局、海岸防衛隊、州救生人員、聖地牙哥加州大學 校區警員，以及聖地牙哥郡消防局救生員等。

加州沿岸每年都會發生數百起偷渡事件，拜登上位後，非法入境事件更是激增，不少非法移民 都會選擇向邊境巡邏人員自首，取得在美國獲釋，並向移民法庭審爭取身分的機會。