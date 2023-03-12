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遭綁架？德州3女墨西哥失蹤 官方發布旅遊警告

編譯俞仲慈／綜合11日電
又有三名美國婦女在墨西哥失蹤，圖為德州佩尼塔斯警方提供的照片，左邊二人為里奧斯姊妹，右為她們的朋友薩恩斯。(美聯社)
又有三名美國婦女在墨西哥失蹤，圖為德州佩尼塔斯警方提供的照片，左邊二人為里奧斯姊妹，右為她們的朋友薩恩斯。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)已證實，德州三位婦女上個月出境到墨西哥販賣衣服，至今失蹤兩個多星期；根據統計，有超過550名美國公民在墨西哥境內失踪，因此德州公共安全廳發出旅遊警告，呼籲民眾入境墨西哥，要嚴加注意自身安全。

根據聯邦調查局表示，三位失蹤婦女皆來自德州麥卡倫(McAllen)附近小鎮佩尼塔斯(Peñitas)，47歲的瑪麗塔·佩羅斯·里奧斯(Maritza Trinidad Perez Rios)與48歲的姊姊瑪麗娜·佩羅斯·里奧斯(Marina Perez Rios)，以及53歲的朵拉·艾莉西亞·塞萬提斯·薩恩斯(Dora Alicia Cervantes Saenz)。

美國海關及邊境保護局(CBP)表示，三名失蹤婦女於2月24日共乘一輛90年代中期生產的綠色雪佛蘭Silverado皮卡貨車，前往墨西哥蒙特莫雷洛斯州(Montemorelos)新里昂市(Nuevo Leon)一處跳蚤市場賣衣服，該市場距離美墨邊境約三小時車程。

佩尼塔斯警察局長博梅亞(Roel Bermea)表示，三名婦女入境墨西哥後，其中一人曾和丈夫通過電話，但隨後再也沒有聯繫；儘管警方接獲報案後已經展開調查，但至今音訊全無，令家屬焦急萬分，「沒有任何消息，當局什麼也沒說，她們(失蹤者)是去工作的婦女，請大家轉貼並分享出去。」失蹤佩羅斯·里奧斯姊妹的親人露蒂·阿雷東多(Ludy Arredondo)透過臉書向外界求助。

根據統計，在墨西個失蹤的美國人多達550人，德州公共安全廳發言人奧利瓦雷茲(Chris Olivarez)透過福斯新聞網(Fox News)，向民眾提出旅遊警告，「本廳呼籲任何要前往墨西哥的國人，尤其是春假期間，請避開該地，因為當前墨西哥暴力、綁架事件頻傳，非常危險。」 

德州三名失蹤婦女只是墨西哥境內失蹤國人其中冰山一角，受到關注的程度，遠遠不及上周末四名美國公民遭墨西哥武裝毒販綁架案，加上墨西哥警方人力不足，該國境內失蹤人口已達11萬2000人，想要尋獲失蹤人口的機會相當渺茫。

墨西哥 德州 美墨邊境

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