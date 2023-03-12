我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加度假勝地大熊湖 暴風雪重創觀光業

中外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

美墨邊境偷渡客速釋措施 聯邦法官叫停

記者顏伶如／綜合報導
現行措施允美墨邊界無證移民獲得迅速釋放，被聯邦法官叫停。圖為旅客在墨國提璜納準備進入美國。(歐新社)
現行措施允美墨邊界無證移民獲得迅速釋放，被聯邦法官叫停。圖為旅客在墨國提璜納準備進入美國。(歐新社)

佛羅里達州北區聯邦法院法官韋瑟雷爾(T. Kent Wetherell)日前裁定，拜登政府必須停止在美墨邊境讓遭查緝非法入境者得以迅速獲釋的措施。根據媒體報導，這項裁定可能讓邊境地區已經人滿為患的無證移民拘留所，負擔更加沉重。

韋瑟雷爾的裁決將於一周之後生效，拜登政府仍有時間提出上訴。國土安全部及司法部8日對於這項裁決均未發表評論。韋瑟雷爾是前總統川普任命的聯邦法院法官。

這起訴訟的爭議在於拜登政府越來越常使用假釋(parole)，讓遭到邊境巡邏員拘留的無證移民得以獲釋。無證移民獲釋之後，通常被告知兩個月後向移民機關報到，並接受電子行動裝置追蹤。

在長達109頁的裁決書中，韋瑟雷爾對拜登總統的邊境政策提出嚴厲批判。裁決書中寫道：「拜登政府基本上已將美國西南邊界變成畫在沙子裡、沒有意義的一條線，對於大批湧入美國的外籍人士來說，邊界充其量只是減速丘(speedbump)而已。」

韋瑟雷爾在裁決書中也批評拜登政府停止美墨邊境築牆、停止要求申請庇護者留在墨西哥等候美國移民法院舉辦聽證會以及更改執法優先順序等決策。

韋瑟雷爾還批評拜登政府終止邊境地區的無證移民家庭拘留中心。裁決書中寫道：「整體而言，這些行動等於是在美國南部邊境昭告天下『來吧，我們是開放的』。」

韋瑟雷爾對拜登邊境政策的批判，與共和黨陣營的論述重點一致。2021年，共和黨籍佛州檢察長艾希莉‧穆迪(Ashley Moody)代表佛州針對邊境問題向拜登政府提告。

穆迪8日指出：「今天的判決證明了我們一直都知道的事實，拜登總統必須為邊境危機負責，他不合法的移民政策讓我們國家變得不安全。」她指出：「聯邦法院法官現在下令拜登必須遵守法律，拜登政府也要立即鞏固邊境安全，以保護美國人民。」

美墨邊境 拜登 移民家庭

上一則

促沙伊復交 習近平要重塑世界新秩序 力拚取代美國

下一則

還原南卡4人墨國遭劫：毒梟搞烏龍 醫療度假成死亡之旅

延伸閱讀

3/14拜登訪蒙市 交通管制區域封路

3/14拜登訪蒙市 交通管制區域封路
拜登宣布加州洪水泥石流進入緊急狀態 聯邦支援救災

拜登宣布加州洪水泥石流進入緊急狀態 聯邦支援救災
拜登會歐盟執委會主席 暫擱置分歧表態團結抗中

拜登會歐盟執委會主席 暫擱置分歧表態團結抗中
空軍一號換新裝 拜登推翻川普設計 沿用傳統藍白配色

空軍一號換新裝 拜登推翻川普設計 沿用傳統藍白配色

熱門新聞

矽谷銀行總裁貝克被爆在銀行倒閉前兩周，甩賣自家股票1萬2451股，套現357萬元。圖為他去年5月出席比佛利山莊舉行的一場活動。(路透)

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

2023-03-10 22:37
無證移民經由巴拿馬與哥倫比亞邊境的「達連空隙」（Darien Gap）前往美國，圖為無證移民在雨林中穿行。(美聯社)

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

2023-03-10 02:30
根據估計，美國港口使用的起重機有80%都是振華重工製造。（路透）

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

2023-03-05 19:26
矽谷銀行（SVB）因爆發存款戶擠兌而不支倒閉，10日門口貼出公告。（路透）

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

2023-03-11 08:24
沃爾瑪超市將關閉俄勒岡州波特蘭市的最後兩家店，主因是治安敗壞，影響生意。(取自推特)

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

2023-03-06 22:30
矽谷銀行10日驚傳倒閉，被政府接管後，全美多地都發生擠提事件。圖為紐約客戶欲進入銀行，該行卻大門緊閉，保安人員隔著玻璃戒備。(路透)

有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理

2023-03-11 02:24

超人氣

更多 >
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語
要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬

要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬
每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜