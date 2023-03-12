美墨邊境偷渡客速釋措施 聯邦法官叫停

現行措施允美墨邊界無證移民獲得迅速釋放，被聯邦法官叫停。圖為旅客在墨國提璜納準備進入美國。(歐新社)

佛羅里達州北區聯邦法院法官韋瑟雷爾(T. Kent Wetherell)日前裁定，拜登 政府必須停止在美墨邊境 讓遭查緝非法入境者得以迅速獲釋的措施。根據媒體報導，這項裁定可能讓邊境地區已經人滿為患的無證移民拘留所，負擔更加沉重。

韋瑟雷爾的裁決將於一周之後生效，拜登政府仍有時間提出上訴。國土安全部及司法部8日對於這項裁決均未發表評論。韋瑟雷爾是前總統川普任命的聯邦法院法官。

這起訴訟的爭議在於拜登政府越來越常使用假釋(parole)，讓遭到邊境巡邏員拘留的無證移民得以獲釋。無證移民獲釋之後，通常被告知兩個月後向移民機關報到，並接受電子行動裝置追蹤。

在長達109頁的裁決書中，韋瑟雷爾對拜登總統的邊境政策提出嚴厲批判。裁決書中寫道：「拜登政府基本上已將美國西南邊界變成畫在沙子裡、沒有意義的一條線，對於大批湧入美國的外籍人士來說，邊界充其量只是減速丘(speedbump)而已。」

韋瑟雷爾在裁決書中也批評拜登政府停止美墨邊境築牆、停止要求申請庇護者留在墨西哥等候美國移民法院舉辦聽證會以及更改執法優先順序等決策。

韋瑟雷爾還批評拜登政府終止邊境地區的無證移民家庭 拘留中心。裁決書中寫道：「整體而言，這些行動等於是在美國南部邊境昭告天下『來吧，我們是開放的』。」

韋瑟雷爾對拜登邊境政策的批判，與共和黨陣營的論述重點一致。2021年，共和黨籍佛州檢察長艾希莉‧穆迪(Ashley Moody)代表佛州針對邊境問題向拜登政府提告。

穆迪8日指出：「今天的判決證明了我們一直都知道的事實，拜登總統必須為邊境危機負責，他不合法的移民政策讓我們國家變得不安全。」她指出：「聯邦法院法官現在下令拜登必須遵守法律，拜登政府也要立即鞏固邊境安全，以保護美國人民。」