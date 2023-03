華人銀幕「始祖」…李小龍+黃柳霜 家族簽約拍傳記

李小龍(左)和黃柳霜是勇闖好萊埠的華人先驅。(美聯社)

當眾人目光聚焦在電影 「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)主角楊紫瓊(Michelle Yeoh)和關繼威(Ke Huy Quan)勇奪今年各大重要獎項之際,美國華人銀幕傳奇「始祖」李小龍 (Bruce Lee)和黃柳霜(Anna May Wong)當年在充滿歧視的好萊塢披荊斬棘,為後來的亞裔演員 打出一片天的故事,再次被人津津樂道。

黃柳霜和李小龍是華人勇闖好萊塢的先驅,他們的後人黃安娜(左)、李香凝在奧斯卡頒獎前夕講述亞裔在大銀幕奮鬥的經歷。(美聯社)

美聯社最近採訪李小龍的女兒李香凝(Shannon Lee)和黃柳霜的姪女黃安娜(Anna Wong,音譯),她們不約而同談到家族幾十年來如何努力保護李小龍和黃柳霜的傳奇事蹟,以及兩位家人當年在好萊塢身處在公然種族歧視的大環境,至今演藝圈發生了多大變化。

李香凝說,她對楊紫瓊「情有獨鍾」,因為楊和她父親李小龍一樣,都是從功夫片起家;「她就像個動作片女王,然後一路走到這裡。」李香凝說:「還有關繼威也是,他童星出道後就一直被人定型。」

黃安娜則說,與黃柳霜的時代相比,今日的變化尤其驚人;「在那個年代,完全沒有亞裔男性和女性擔任主角,」她說:「一想到我們已經走了多遠,就覺得很瘋狂。但話又說回來,我們的距離還有多遠?」

黃柳霜1905年出生於洛杉磯,李小龍1940年出生於舊金山。兩家人都很喜歡想像兩人生前可能曾經相遇的場景。

李香凝和黃安娜都表示,從小聽黃柳霜和李小龍如何與刻板印象奮戰,卻不時陷入絕境的故事長大。

黃安娜提到,黃柳霜的電影成名後,1937年遭遇人生最大失望之一:她在電影「大地」(The Good Earth)的中國村民要角被讓給了白人露薏絲·蕾娜 (Luise Rainer);蕾納因此片贏得奧斯卡最佳女主角獎。

至於李小龍,曾飾演電視劇「青蜂俠」(The Green Hornet)中的助手加藤;這部電視劇1966年首播,演員薪酬呈現巨大差距。李香凝說:「他幾乎是在所有人員薪資單的最底層。」

令李香凝和黃安娜感到快慰的是,他們也看到李小龍和黃柳霜的魅力如何延續不絕:不時會有博物館展覽、電視節目計畫和致敬活動。

巧合的是,兩個家族最近都簽約成為傳記片製片人;李小龍傳記電影正由導演李安拍攝中;黃柳霜傳記電影由「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)女星陳靜親自製作並參與演出。