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奧斯卡民調：楊紫瓊影后呼聲高 「捍衛戰士」人氣旺

記者胡玉立／綜合報導
第95屆奧斯卡頒獎典禮將於12日舉行，「媽的多重宇宙」女主角楊紫瓊被看好能奪得影后。(路透)
第95屆奧斯卡頒獎典禮將於12日舉行，「媽的多重宇宙」女主角楊紫瓊被看好能奪得影后。(路透)

奧斯卡小金人獎落誰家，是由影藝學院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)會員決定，但觀眾對於今年入圍最佳影片的十部電影又有什麼看法？華爾街日報報導，決策情報公司Morning Consult調查4400多位成年觀眾在三天內看完十部入圍最佳影片，發現多數人喜歡「捍衛戰士：獨行俠」；「媽的多重宇宙」雖然得獎呼聲高，卻是最多人看不懂的電影，但多數人希望該劇女主角楊紫瓊奪下最佳女主角獎項。

第95屆奧斯卡頒獎典禮將於12日舉行，「捍衛戰士：獨行俠」入圍最佳影片。(Get...
第95屆奧斯卡頒獎典禮將於12日舉行，「捍衛戰士：獨行俠」入圍最佳影片。(Getty Images)

「捍衛戰士：獨行俠」最多人喜愛

觀看次數最多、最受喜愛、品質最高、最值得拿下奧斯卡獎和最受關注電影，第一名全被「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)包下。搜索次數最多的類別中，該片排名第二；在該類別排名第一的「阿凡達：水之道」(Avatar: The Way of Water)，在其他調查項目中不是第二就是第三。

第95屆奧斯卡頒獎典禮將於12日舉行，多位亞裔參與的影片「媽的多重宇宙」先聲奪人...
第95屆奧斯卡頒獎典禮將於12日舉行，多位亞裔參與的影片「媽的多重宇宙」先聲奪人，圖為該片在上月舉行的演員工會獎斬獲多個獎項。(路透)

「媽的多重宇宙」最多人看不懂

儘管在排名中整體表現強勁，但是說看不懂「媽的多重宇宙」(Everything, Everywhere, All at Once)的觀眾比例最高，多達五分之一。該片講述一位華裔女性移民捲入一場瘋狂冒險，必須結合其他多重宇宙來拯救世界，與自己也與女兒和解。在觀影享受度方面，該片不幸墊底。

楊紫瓊可望成為首位亞裔奧斯卡影后

看不懂「媽的多重宇宙」沒關係，民調顯示，最多觀眾支持該片女主角楊紫瓊贏得本屆影后；若她得獎，將是首位亞裔奧斯卡影后。人氣次高的影后人選是電影「塔爾」(Tár)女主角凱特布蘭琪(Cate Blanchett)，她已兩度獲得奧斯卡獎肯定。逾四分之一受訪者支持飾演「貓王艾維斯」(Elvis)的奧斯汀巴特勒(Austin Butler)登上影帝寶座。

電影喜好呈現世代差異

剛成年不久的Z世代，顯然不喜歡演員長期得不到認可。今年包括楊紫瓊、潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)、柯林法洛(Colin Farrell)都有數十年電影資歷，卻是首次入圍奧斯卡。逾六成的Z世代觀眾表示，首次提名就值得大力支持。但約相同比例的嬰兒潮世代卻認為，首次提名對支持哪些演員沒有任何影響。

奧斯卡獎 電影 媽的多重宇宙

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