影藝學院首位華裔主席 楊燕子勇敢擁抱改變

美國影藝學院首位華裔主席楊燕子抵達奧斯卡頒獎典禮會場，緊密進行各項準備工作。(Getty Images)

第95屆奧斯卡 金像獎頒獎典禮將於美西時間12日下午舉行，面對日益下滑的收視率，影藝學院 (Academy of Motion Picture Arts and Sciences)今年採用許多創舉，打造全新的奧斯卡頒獎典禮。

舞台設計看不到過去傳統的水晶螢幕，改以大量顯示屏幕覆蓋劇院兩側，呈現科幻電影 「奇異博士」(Doctor Strange)超現實現代感。

甫於去年8月上任、影藝學院首位華裔主席楊燕子(Janet Yang)接受紐約時報訪問時表示，「很多藝文機構覺得自己應該坐在一座小山上，受到更多保護，幾乎觸不可及。」坦承學院本身「感覺像一座象牙塔」，但現在是「不同的時代」和「不同的文化」。

美國廣播公司(ABC)擁有奧斯卡頒獎典禮獨家轉播權，而且此轉播權利金幾乎佔學院年度收入80%，但是自五年起，電視轉播吸引不到3000萬觀眾，收視率比前一年下降20%，根據尼爾森(Nielsen)收視率調查，此後奧斯卡頒獎收視人數又下降37%，楊燕子坦言「這對學院的生存和未來非常重要，我們最好面對。」

因此楊燕子和影藝學院首任執行長克雷默(Bill Kramer)決定跳出過去的窠臼，大刀闊斧，推出全新的頒獎典禮。

六大類別的得獎者感言將在包括抖音(TikTok)和臉書(Facebook)等多個社群媒體同步上傳，並發布在推特(Twitter)，同時也首先透過Disney+頻道在歐洲部分國家直播頒獎典禮。

另外針對長期以來，最被觀眾詬病的時間過於冗長，自去年起已經將23個獎項中的8個獎項提前頒發，將頒獎時間縮減至3個半小時；吉米·金莫(Jimmy Kimmel)本屆再次受邀擔任主持人，以期為頒獎典禮帶來更豐富與有趣的內容；還有蕾哈娜(Rihanna)在內等大牌歌手現場演唱提名電影主題曲，種種改變是否能一舉提振奧斯卡頒獎典禮收視率，備受關注。