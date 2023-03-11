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「走進好萊塢」黃腔錄音禁呈堂？川普遭聯邦法官駁回

記者胡玉立、顏伶如／綜合報導
聯官法官裁定，川普在錄製節目時開黃腔的錄音，可以作為女作家指控他誹謗的證據。圖為川普上周在保守派大會上演講。(美聯社)
聯官法官裁定，川普在錄製節目時開黃腔的錄音，可以作為女作家指控他誹謗的證據。圖為川普上周在保守派大會上演講。(美聯社)

專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)控告前總統川普誹謗案10日出現新進展，川普企圖阻止他昔日對女性發表粗俗評論的「走進好萊塢」(Access Hollywood)節目錄音，被當作呈堂證據，曼哈頓聯邦法官凱普蘭(Lewis Kaplan)10日決定駁回川普提議。

另方面，紐約時報引述四名知情人士指出，曼哈頓地區檢察官辦公室已對前總統川普發出邀請，下周赴紐約大陪審團前作證，以配合2016年總統大選期間封口費調查。曼哈頓地區檢察官辦公室拒絕針對報導發表評論。川普發言人則發表聲明譴責民主黨籍曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)出自政治動機。

根據報導，檢察官發出類似邀請(invitation)時，通常意味著檢方很快將做出是否起訴的決定。

聯官法官裁定，川普在錄製節目時開黃腔的錄音，可以作為女作家指控他誹謗的證據。圖為...
聯官法官裁定，川普在錄製節目時開黃腔的錄音，可以作為女作家指控他誹謗的證據。圖為指控川普性侵的女作家卡洛爾。(美聯社)

路透報導，卡洛爾2019年出書指川普1990年代中期在曼哈頓高檔百貨公司更衣室內性侵她；川普極力否認，稱和卡洛爾素昧平生，指她是騙子。卡洛爾控告川普誹謗並要求將這段2005年錄音當作川普有性侵傾向的證據。川普在錄音中吹噓自己如何強迫女性「就範」。

凱普蘭表示，傾向性證據通常不被採納，但合理的陪審團可能會發現，川普在錄音中承認「他曾在未經女性同意下碰觸或試圖碰觸她們的生殖器」。

「走進好萊塢」節目錄音摘錄中，川普具體描述自己曾試圖與已婚女性發生性關係未果，並稱自己易被美女吸引；「我直接吻她們。像磁鐵一樣。直接親下去。我連等都不等。你是明星，她們就會讓你這樣做，」川普還說：「抓住她們的私處。你什麼都可以做。」

這段錄音2016年10月被公諸於世，對川普競選白宮大位構成威脅；但一個月後，他擊敗對手喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)當選總統。

凱普蘭還拒絕川普另一提議：排除另兩名同樣聲稱遭他性侵犯的女性證詞。其中，傑西卡·利茲(Jessica Leeds)指川普1979年在德州飛往紐約的航班坐她旁邊時，對她毛手毛腳；娜塔莎·斯托伊諾夫(Natasha Stoynoff)指2005年她去佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)採訪川普和妻子梅蘭妮亞那天，遭川普性侵。川普均予否認。

卡洛爾去年另控告川普性侵，該案訂4月25日開審。

川普 性侵 曼哈頓

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