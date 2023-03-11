才鬆口將角逐2024總統 德桑提斯又搶先川普訪愛阿華州

佛州州長德桑提斯(中)10日到愛阿華州，受到支持者包圍。(美聯社)

華盛頓郵報報導，佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)已經私下透露將角逐2024年總統大選次日，德桑提斯10日首度走訪愛阿華州「測水溫」，搶在川普 之前幾天到共和黨 全國第一個舉行初選的州，了解右派選民關切的議題。

華郵引述兩名知情人士報導，旨在力推德桑提斯參選的一個超級政治行動委員會(super PAC)已於9日成立，今後可能為德桑提斯競選團隊擔任外部開銷管道的角色。

佛州州長德桑提斯10日到共和黨最先舉行初選的愛阿華州，揮手向支持者打招呼。(美聯社)

初選明年初舉行，但布樁行動須提早開始；報導指出，德桑提斯的公開行程與私下動作，反映了德桑提斯與盟友為了參選2024年一路走來的積極準備，即使德桑提斯不曾公開鬆口將角逐大選，鴨子划水的籌畫卻沒有停止。

盟友認為，佛州州議會5月會期結束之前，德桑提斯並不會宣布參選。兩名知情人士說，在最近的談話中，德桑提斯描述參選總統的計畫時，已經展現毫無懸念的態度。

在佛州以｢對抗左派｣出名的德桑提斯，想把自己的理念和政績傳播到其他州，一方面提高全國知名度，同時希望博得更多金主的青睞。他結束愛阿華州達文波特(Davenport)行程後，11日則在內華達州拉斯維加斯現身。

支持德桑提斯的超級政治行動委員會9日宣布訂名「永不退縮」(Never Back Down)，兩名主要負責人為曾在前總統川普任內擔任移民局代理局長的庫奇納利(Kenneth T. Cuccinelli)以及資深共和黨選舉顧問楊科斯基(Chris Jankowski)。

本月3日公布的第摩因紀事報與媒體公司合作的民調顯示，川普在愛州共和黨選民眼中，已不像過去那麼討喜，明年大選「一定會」投川普一票的比率，從2021年的69%降為47%。去年10月，高達57%該州共和黨員支持川普參選2024年大選，只有33%表示不支持，另外10%尚未決定。

戴文波特71歲的「川粉」亞多夫(Randy Yaddof)說，他聽過德桑提斯的演講後，考慮轉而支持這位年輕的州長。61歲的戈慈(Jim Girts)說，他來到德桑提斯演講會場，就是為了觀察他在公共場合的表現。

已宣布初選挑戰川普的前駐聯合國大使妮姬‧海理，和可能出馬的潘斯和史考特，也都已到過愛阿華州。

民主黨計畫打破「愛阿華初選」傳統，改在南卡州舉辦首場初選。