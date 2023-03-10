我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

布放3偵察衛星後 成太空垃圾…中長征火箭德州上空解體

記者張聲肇／綜合報導
中國長征2D運載火箭的一節殘骸在德州上空解體，美方擔心碎片會傷及民眾。這是長征2D運載火箭發射的資料照片。(新華社)
中國長征2D運載火箭的一節殘骸在德州上空解體，美方擔心碎片會傷及民眾。這是長征2D運載火箭發射的資料照片。(新華社)

中國運載軍用偵察衛星的「長征」2D火箭的第二節8日在德州上空解體，碎片散落範圍可能「數哩寬，數百哩長」，美國軍方9日尚未拾獲掉到美國的殘骸。

美國海軍研究所(USNI)新聞9日報導，這段重達4噸的火箭，以1.7萬哩時速從太空重返地球「衝入」大氣層的時候解體。

長征火箭去年6月升空，布放三顆軍用偵察衛星後，根據北美防空指揮部(NORAD)的衛星追蹤資料，還在地球地軌道的高度，就變成太空垃圾，無法控制，後來墜向地球。

太空司令部(Space Command)的聲明指出，「可確定中國長征2D火箭體SCC#52910大約2023年3月7日晚上8時30分(山區時間)從北美洲南部上空重新進入地球大氣層。」

聲明中說：「這是無法控制的重返，也就是無人駕馭，飛行軌跡任意形成，自然降落，此一類型的行為，凸顯國際間針對高風險、無法控制的飛行體，建立更佳標準的必要。」

哈佛-史密森太空物理中心專家麥克多維爾(Jonathan McDowell )根據北美防空指揮部的資料研判，這節火箭布放的軍用衛星，是專門用來監視南中國海海域及領空的。

監視資料顯示，這節火箭在德州西部馬拉松市(Marathon)上空進入大氣層，隨後往東北方向艾比林( Abilene)和奧斯丁之間下墜，碎片落地地點，恰好是德州人口最稀少的地帶。

9日下午為止，中國官員還沒有承認他們的火箭已經「衝進」大氣層，往地球墜落。美國官員也還在確認，是否已有碎片落地。

135呎長的長征2D火箭，可運載8000磅重的東西到地球低軌道。編號Y-64的長征火箭6月23日從中國中部西昌衛星發射中心升空，順利部署三顆間諜衛星。運載倉脫離後，火箭雖然成為太空垃圾，按說可以太空漫遊多年，不會立即衝回地球。

麥克多魏爾說，這節「太空垃圾」還裝了特製的帆布，拖緩行進速度，以免危害太空交通。

國家航空暨太空總署(NASA)署長尼爾森(Bill Nelson)批評中國不夠細心，又不願意和別國分享太空碎片落地軌道的資訊。

太空 德州 間諜

上一則

專家稱中竊美機密 打造F-22猛禽戰機「山寨版」殲20

下一則

經濟放緩 勞力萎縮 人口老化…中國新總理李強挑戰大

延伸閱讀

利用貨櫃變出6層豪華樹屋 德州創意男採民宿經營

利用貨櫃變出6層豪華樹屋 德州創意男採民宿經營
2046年小行星撞地球？歐美太空機構算機率

2046年小行星撞地球？歐美太空機構算機率
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
日本新創推出太空熱氣球旅行 不是有錢人也搭得起

日本新創推出太空熱氣球旅行 不是有錢人也搭得起

熱門新聞

根據估計，美國港口使用的起重機有80%都是振華重工製造。（路透）

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

2023-03-05 19:26
沃爾瑪超市將關閉俄勒岡州波特蘭市的最後兩家店，主因是治安敗壞，影響生意。(取自推特)

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

2023-03-06 22:30
調查顯示，超過六成亞裔擁有房屋。圖為伊利諾州一社區的新建房屋。(歐新社)

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

2023-03-04 14:24
丹麥國防部9月27日發布的航拍照片顯示一處「北溪」天然氣管道泄漏點。（新華社）

德調查大突破：北溪天然氣管爆炸 這艘遊艇涉嫌

2023-03-07 18:58
南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，獲判終身監禁，不得假釋。圖為梅道全家福，右起梅道、被害的妻子瑪姬、被害的兒子保羅、和另一個兒子巴斯特。(美聯社)

百年梅道家族 離奇命案一樁樁

2023-03-05 14:17
習近平6日在全國政協會議民建、工商聯界別聯組會上發言，批評美國領導西方國家全面打壓中國。(新華社)

習近平罕見公開批美：帶領西方圍堵 讓中國發展臨挑戰

2023-03-07 02:30

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客