專家稱中竊美機密 打造F-22猛禽戰機「山寨版」殲20

專家稱中國竊取美國F-22戰機機密，打造出中國第五代戰機殲-20。圖為殲-20去年11月參加珠海航空展。(美聯社)

前國防部 高官說，中國竊取美軍機密，打造出F-22猛禽戰機的山寨版第五代戰機殲-20(J-20)，山寨版效能多強，未經實戰，難以評估。

前國防部代理次長安德森(James Anderson)接受「福斯數位新聞」(Fox News Digital)訪問時說，若不是靠間諜 活動，中國的殲-20戰機不可能那麼先進，「這就是重點所在」；若再不好好保守軍事機密，中國不斷追趕美國的挑戰，美國就得承受。

中國2008年開始研發J-20戰機，目的就是對付美國戰機，2011年首次試飛，2017年正式服役。

2015年的報導就注意到，中國新一代戰機的技術與性能，和美國戰機頗多雷同處，美聯社更直截了當地說，「其中有些技術，大有可能源自美國。」

如今，中國發展出第五代隱形戰機，縮小了與美軍過去認為「無法跨越」的鴻溝，在美中關係日漸為台灣等問題而緊張之際，中國靠竊取機密拉近兩軍武器實力的差距，成為話題。

安德森分析，中國的情報伎倆從「老派」、「低端技術」如運用間諜、美人計蜜糖陷阱、賄賂，收買美國承包商、大學教授、政府官員，到「高科技」網路偷盜軍用武器的關鍵資料等，只要有所獲，就表示美國政府補貼了中國的研發經費，替中國節省了時間與金錢，「到最後，在戰場上，還會讓我們的男女將士承受更大的風險。」

美國公立大學系統(APUS)安全與國際研究學院海斯教授(James Hess)說，到最後，美國還是要跟中國進行「哲學差異」的競爭，也要願意做「對中國最有利」的事。

他說，美國何妨從整體文化層面來看中國的歷史，看看中國是不是著重改善社會，而非老是擔心能否改善社會，「(我們認為的版權)執行不力，可能只是反映他們的文化……這問題確實有其文化面。」