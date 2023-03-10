我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

FT報導：蔡英文將在紐約演說 接受智庫頒獎

記者張文馨／華盛頓綜合報導
中華民國總統蔡英文本月底過境美國時，將在紐約演說，並接受華府智庫哈德遜研究所 頒贈的全球領袖獎。(路透)
中華民國總統蔡英文本月底過境美國時，將在紐約演說，並接受華府智庫哈德遜研究所 頒贈的全球領袖獎。(路透)

英國金融時報(Financial Times)9日報導，台總統蔡英文本月過境美時，將在紐約演說，並接受華府智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)頒贈的全球領袖獎。

報導指出，蔡英文本月過境紐約，30日將發表演說，並接受智庫頒贈的全球領袖獎。這個年度獎項歷年受獎者包括前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）、媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）。

根據哈德遜研究所官網，全球領導力獎表揚終身成就以及對促進民主、自由市場和經濟成長、創新、國家安全及強健公民社會有功並展現戰略領導力的人士。

據掌握，蔡英文月底出發訪問中南美洲友邦，來回分別過境紐約和加州，在加州停留期間，將會晤眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)，並在雷根總統圖書館發表演說。加州是麥卡錫的選區。

麥卡錫本周對彭博資訊證實，將在美國與蔡英文見面，並說，這次會晤並未排除他未來訪問台灣的可能性，重申「中國管不了我去哪裡，以及我何時去。」

中國駐美大使館表示，堅決反對美台之間「所有形式的官方互動」。「金融時報」稍早的報導提到，蔡英文總統「說服」麥卡錫在加州會晤。

哈德遜研究所婉拒對「金融時報」評論。蔡英文總統辦公室尚未就紐約行程作出回應。

蔡英文 加州 麥卡錫

上一則

彭博：美擬圍堵「浪潮」出口禁令漏洞 或納入附屬公司

下一則

兩岸直航 中稱：見曙光 台籲：來台旅遊先解禁

延伸閱讀

一洲焦點／蔡英文4月訪美見麥卡錫 與中共交手小心障眼法

一洲焦點／蔡英文4月訪美見麥卡錫 與中共交手小心障眼法
金融時報：蔡英文將在紐約演說並接受智庫頒獎

金融時報：蔡英文將在紐約演說並接受智庫頒獎
麥卡錫拒絕澤倫斯基邀訪烏克蘭 「沒有空白支票 明白嗎？」

麥卡錫拒絕澤倫斯基邀訪烏克蘭 「沒有空白支票 明白嗎？」
麥卡錫證實蔡英文將到訪 國務院：蔡過境美符一中政策

麥卡錫證實蔡英文將到訪 國務院：蔡過境美符一中政策

熱門新聞

根據估計，美國港口使用的起重機有80%都是振華重工製造。（路透）

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

2023-03-05 19:26
沃爾瑪超市將關閉俄勒岡州波特蘭市的最後兩家店，主因是治安敗壞，影響生意。(取自推特)

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

2023-03-06 22:30
調查顯示，超過六成亞裔擁有房屋。圖為伊利諾州一社區的新建房屋。(歐新社)

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

2023-03-04 14:24
丹麥國防部9月27日發布的航拍照片顯示一處「北溪」天然氣管道泄漏點。（新華社）

德調查大突破：北溪天然氣管爆炸 這艘遊艇涉嫌

2023-03-07 18:58
南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，獲判終身監禁，不得假釋。圖為梅道全家福，右起梅道、被害的妻子瑪姬、被害的兒子保羅、和另一個兒子巴斯特。(美聯社)

百年梅道家族 離奇命案一樁樁

2023-03-05 14:17
習近平6日在全國政協會議民建、工商聯界別聯組會上發言，批評美國領導西方國家全面打壓中國。(新華社)

習近平罕見公開批美：帶領西方圍堵 讓中國發展臨挑戰

2023-03-07 02:30

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客