FT報導：蔡英文將在紐約演說 接受智庫頒獎

中華民國總統蔡英文本月底過境美國時，將在紐約演說，並接受華府智庫哈德遜研究所 頒贈的全球領袖獎。(路透)

英國金融時報(Financial Times)9日報導，台總統蔡英文 本月過境美時，將在紐約演說，並接受華府智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)頒贈的全球領袖獎。

報導指出，蔡英文本月過境紐約，30日將發表演說，並接受智庫頒贈的全球領袖獎。這個年度獎項歷年受獎者包括前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）、媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）。

根據哈德遜研究所官網，全球領導力獎表揚終身成就以及對促進民主、自由市場和經濟成長、創新、國家安全及強健公民社會有功並展現戰略領導力的人士。

據掌握，蔡英文月底出發訪問中南美洲友邦，來回分別過境紐約和加州 ，在加州停留期間，將會晤眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)，並在雷根總統圖書館發表演說。加州是麥卡錫的選區。

麥卡錫本周對彭博資訊證實，將在美國與蔡英文見面，並說，這次會晤並未排除他未來訪問台灣的可能性，重申「中國管不了我去哪裡，以及我何時去。」

中國駐美大使館表示，堅決反對美台之間「所有形式的官方互動」。「金融時報」稍早的報導提到，蔡英文總統「說服」麥卡錫在加州會晤。

哈德遜研究所婉拒對「金融時報」評論。蔡英文總統辦公室尚未就紐約行程作出回應。